Lars Leeftink

Donderdag 17 november 2022 14:47

Charles Leclerc heeft gereageerd op de geruchten omtrent teambaas Mattia Binotto, die vanaf 2023 vervangen zou worden door Frédéric Vasseur. Vasseur is momenteel teambaas van Alfa Romeo, maar zou vanaf 2023 dankzij teleurstellende resultaten Binotto mogen vervangen.

Leclerc vertelt tijdens de persconferentie in Abu Dhabi dat hij weet van de geruchten omtrent teambaas Binotto, maar verbazen doet het hem niet. Ontkennen is er tevens niet bij voor Leclerc, die al vaak dankzij strategisch falen van Ferrari punten verloor in zijn strijd met de twee auto's van Red Bull. "Het gaat hierbij om geruchten. Er speelt altijd zoveel in de Formule 1 en rond Ferrari." Leclerc gat al snel verder over het raceweekend in Abu Dhabi. "Als team moeten we nu kijken naar de performance op de baan. Mensen vergeten de stap die we hebben gezet dit jaar. We moeten nog een stap maken, maar dat gaan we ook wel doen. Ik kan er ook niet meer over zeggen."

Abu Dhabi

Over Abu Dhabi kan Leclerc alleen vertellen dat hij hoopt dat Ferrari sneller kan zijn dan de afgelopen weken het geval is geweest. "Ik hoop dat we de snelheid hebben. Het is een beetje een achtbaan de afgelopen races. Op Interlagos hadden we de snelheid, maar door het incident moest ik beginnen aan een inhaalrace. Nu kunnen we nog steeds op de tweede plek eindigen en daar gaan we voor. Het is goed om op die plek te eindigen na die moeilijke jaren."

Vettel

Tot slot sprak Leclerc ook nog over Vettel, waar hij bij Ferrari een paar seizoenen mee heeft gereden. "Ik kan het alleen maar eens zijn met de dingen die Max [Verstappen] en Daniel [Ricciardo] zeiden. Sebastian is natuurlijk een geweldige coureur en hij heeft zoveel bereikt. Als persoon is hij natuurlijk ook geweldig. Hij stuurde me toen ik nog bij Sauber zat een brief nadat ik wat werk in de simulator had gedaan om mij te bedanken. Dat betekende heel veel. Hij hielp me ook in moeilijke tijden."