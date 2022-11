'Vasseur neemt vanaf januari de leiding bij Ferrari over van Binotto'

Remy Ramjiawan

Dinsdag 15 november 2022

Het gaat er toch sterk op lijken dat Mattia Binotto volgend jaar niet meer als teambaas van Ferrari door het leven gaat. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport gaat ervan uit dat Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur volgend jaar het Ferrari-rood zal gaan dragen. De positie van Binotto staat al een tijdje onder druk, de Scuderia beschikt dit jaar over een rappe auto, maar strategische fouten gooiden vaak roet in het eten.

De 53-jarige Italiaan maakte in 2019 zijn debuut als teambaas van de Scuderia. Als vervanger van Maurizio Arrivabene werd Binotto gepromoveerd naar de rol als eindverantwoordelijke voor het raceteam. Voordat Binotto de rol als teambaas op zich nam, was hij verantwoordelijk voor het technische kant van de renstal en daarnaast hield hij zich bezig met de power unit van de Italianen. Na vier jaar Binotto is Ferrari er niet in geslaagd om een wereldtitel te pakken en met de auto van 2022, was er wel wat mogelijk.

'Vasseur wordt doorgeschoven'

Volgens het Italiaanse medium zou Vasseur de taak van Binotto gaan overnemen bij Ferrari. Afgelopen zomer zou er al zijn aangeklopt op de deur van de Fransman. Ferrari-president John Elkann overwoog een vervanging voor Binotto, omdat er tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië de zoveelste blunder werd begaan door het team. Het was de race waarin Charles Leclerc voor de zoveelste keer werd benadeeld door zijn renstal en Binotto kwam met het beroemde vingertje om de Monegask tot rust te manen.

Frédéric Vasseur

Vasseur zou de beste papieren in handen hebben aangezien de Fransman als echte 'raceman' wordt gezien, daar waar Binotto het vooral van zijn technische kwaliteiten moet hebben. Daarnaast heeft Vasseur veel meer ervaring in de racerij, zo was hij in het verleden al vaker manager van verschillende teams en dus zou hij een geschikte keuze zijn om de Scuderia te gaan leiden.