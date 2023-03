Brian Van Hinthum

Donderdag 16 maart 2023 17:12

Lewis Hamilton is de afgelopen weken de meest besproken man in de Formule 1. Met name de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen is in de media onderwerp van gesprek na zijn negatieve uitlatingen over Mercedes. De Brit zelf geeft nu voor het eerst commentaar op alle rondzingende geruchten én trekt het boetekleed aan over zijn opmerkingen.

De teleurstellende openingsweken van het nieuwe seizoen hebben voor de nodige vraagtekens gezorgd rondom de toekomst van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zou eigenlijk in de winter al om de tafel gaan om zijn na 2023 aflopende verbintenis met Mercedes te verlengen, maar volgens berichtgeving heeft men inmiddels de onderhandelingen in de koelkast gezet. Daar bovenop kwamen ook nog eens zijn kritische woorden richting het team rondom de Grand Prix van Bahrein. Dat zorgt automatisch voor vraagtekens over zijn toekomst.

Harde kritiek op Mercedes

Hamilton bleek namelijk uiterst kritisch te denken over de manier waarop er is omgegaan met de adviezen die hij had. De irritatie bij hem zat hem vooral in het gebrek aan eerlijkheid en een luisterend oor. "Vorig jaar heb ik ze verteld welke problemen er met de auto zijn. Ik heb in mijn leven in zoveel auto's gereden, dus ik weet wat een auto nodig heeft en wat niet. En ik denk dat het echt gaat om verantwoording afleggen", zo zei hij onder meer. Tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië komt hij terug op zijn woorden: "Achteraf gezien denk ik niet dat het niet per se de beste woordenkeuze was."

Hamilton eindigt speculatie

De kritiek van Hamilton zorgde na afloop voor een storm aan geruchten over zijn toekomst. De Britse coureur wil maar wat graag zijn achtste wereldtitel toevoegen aan zijn palmares en volgens een aantal kenners zou Hamilton tot de conclusie gekomen zijn dat dat bij Mercedes niet zomaar gaat lukken. Zijn naam werd vervolgens gelinkt aan teams als Ferrari, Red Bull en Aston Martin, maar Hamilton zelf wil nu aan alle speculatie een einde maken: "Ik geloof nog altijd voor de volle honderd procent in dit team. Het is mijn familie en ik zit hier al een hele lange tijd. Ik ben niet van plan om ergens anders naartoe te gaan. Natuurlijk zijn er tijden dat je het niet eens bent met bepaalde teamgenoten, maar het is belangrijk dat je blijft communiceren", besluit hij.