Redactie

Donderdag 16 maart 2023 15:07

De tweede ronde van het Formule 1-seizoen 2023 wordt aankomend weekend verreden op het Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië: een razendsnelle baan waar de betonnen muren nooit ver weg zijn. Dit is wat je mag verwachten van de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Alles en iedereen zonder Red Bull Racing-petje houdt momenteel zijn hart vast. Max Verstappen en Sergio Pérez kwamen in Bahrein in die volgorde op zeer dominante wijze als eerste en tweede over de streep, terwijl zowel Ferrari als Mercedes met meerdere problemen kampten. Er wordt dan ook gevreesd dat 2023 wel eens een eenvoudig jaar voor de formatie uit Milton Keynes zou kunnen worden, maar de eerste en vooralsnog enige twee edities van de Grand Prix van Saoedi-Arabië zaten vol drama en verrassingen. Het verleden wijst dan ook uit dat het lastig is om te voorspellen wie er als eerste over de streep komt op dit semi-stratencircuit.

Red Bull Racing zet dominantie voort

De voortekenen zijn echter gunstig voor het team van Verstappen en Pérez. Kijkend naar de performance in Bahrein is Charles Leclerc de enige coureur die de overwinningsmars van Red Bull Racing een halt toe kan roepen, maar de Ferrari-coureur heeft al na één race een gridstraf moeten incasseren. De betrouwbaarheidsproblemen die de Italiaanse grootmacht afgelopen jaar kende, lijken niet in de winter te zijn achtergebleven. Voorafgaand aan de race in Bahrein verving het team de Control Electronics in de wagen van Leclerc, maar na iets meer dan veertig ronden hield ook dit tweede exemplaar ermee op. Dit betekent dat er voor komend weekend een derde exemplaar moet worden gebruikt. Dat is nu al meer dan toegestaan, en dus wordt Leclerc na de kwalificatie tien plaatsen teruggezet.

Dit zet de deur open voor Ferrari-teammaat Carlos Sainz om het gevecht met de Rode Stieren aan te gaan. In ieder geval qua kwalificatietempo zou hij in de buurt moeten zitten. Daarnaast is Verstappen herstellende van een buikgriep, dus wellicht dat daar nog een zwakke plek ligt waar de concurrentie gebruik van kan maken. Kijkend naar de lay-out van het circuit en het verschil in performance tussen Red Bull Racing en de rest van het veld in Bahrein, lijkt het echter een gewaagde gok om je geld op iemand anders dan één van de Red Bull Racing-coureurs te zetten.

Ferrari en Mercedes verkeren in zwaar weer

De gridstraf van tien plaatsen voor Leclerc is in de paddock het nieuws van de dag, maar intern zullen vraagtekens over de betrouwbaarheid van het materiaal wellicht voor grotere kopzorgen zorgen. De Monegask zal hopen vanuit de achterhoede jacht te kunnen maken op een podiumplaats, iets waarbij de bandenslijtage een doorslaggevende rol zal gaan spelen. Mocht de grootmacht uit Maranello net als afgelopen jaar in hoog tempo het rubber over de kling jagen, is het misschien eerder nog de vraag of Sainz de auto's van Mercedes en Aston Martin achter zich weet te houden.

Wat betreft Mercedes: de Zilverpijlen nemen dit weekend een aantal kleine updates mee naar het circuit. De W14B krijgen we voorlopig dus nog niet te zien, wat vermoedelijk ook zal betekenen dat deze updates nog geen wereld van verschil gaan maken. Lewis Hamilton en teambaas Toto Wolff hebben zich de afgelopen dagen beiden in de media zeer kritisch uitgelaten over het gebrek aan performance van de auto, wat erop lijkt te duiden dat de spanningen ook intern inmiddels hoog op beginnen te lopen.

Aston Martin wil bewijzen dat Bahrein niet eenmalig was

Fernando Alonso kende met een derde plaats in Bahrein een bijzonder goed debuut bij Aston Martin. De Spanjaard sleepte de tweede podiumplaats sinds zijn terugkeer in de Formule 1 uit het vuur door onder andere op de baan aan Sainz en Hamilton voorbij te gaan. Teammaat Lance Stroll kwam als zesde over de streep. Een knappe prestatie gezien het feit dat de Canadees enkele dagen voor de race nog in het ziekenhuis lag met twee gebroken polsen.

De grote vraag is nu echter of de AMR23 gewoon ontzettend goed ging op het Bahrain International Circuit, of dat de renstal van Lawrence Stroll inderdaad zo'n grote stap heeft gezet. Volgens de teameigenaar zelf is dat laatste het geval, en dat zou betekenen dat Aston Martin ook dit weekend weer het gevecht met Ferrari aan kan gaan. Als blijkt dat dit toch een beetje te hoog is ingezet, zou dat enigszins afdoen aan de heldendaden van het openingsweekend.

McLaren wil het tij doen keren

Het raceweekend in Bahrein verliep op z'n zachtst gezegd zeer stroef voor het team van McLaren. Zowel op de zaterdag als zondag waren er weinig tot geen positieve punten te benoemen. Debutant Oscar Piastri wist niet door Q1 te komen en viel tijdens de race al na dertien ronden uit met elektronische problemen. Lando Norris wist nog enige performance in de MCL60 te vinden, maar een verlies aan pneumatische druk zorgde ervoor dat hij iedere tien ronden naar binnen moest komen om dit bij te vullen. Uiteindelijk kwam hij op twee ronden achterstand als laatste over de streep. Aankomend weekend is er dus serieuze verbetering nodig, maar als de race pace uit Bahrein ook in Saoedi-Arabië tentoongesteld kan worden, zouden punten tot de mogelijkheden moeten behoren.

Het middenveld wordt inzichtelijk

Alhoewel we pas over twee of drie races echt conclusies kunnen gaan trekken, zou het verschil in baankarakteristieken ons wel een beter idee moeten geven van in hoeverre de pikorde op basis van de Grand Prix van Bahrein klopt. Zo maakte Williams indruk met een tiende plaats voor Alexander Albon, en debuterend collega Logan Sargeant niet ver daarachter op de twaalfde stek.

Alpine begon redelijk ontzichtbaar aan het weekend maar Pierre Gasly wist zich op zondag een weg van de laatste naar de negende positie te vechten, terwijl Alfa Romeo achtste en zestiende werd. AlphaTauri greep net naast de punten en Haas viel weg door schade aan de auto van Nico Hülkenberg. De onderste zes staan te dicht bij elkaar om al iets zinnigs te kunnen zeggen.