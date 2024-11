Het doek bij het team van Sauber is gevallen voor Zhou Guanyu. De Chinese rijder stapte in 2022 in voor zijn droom in de Formule 1, maar heeft nimmer een onuitwisbare indruk weten te maken en wordt nu aan de kant geschoven. Helemaal over is zijn avontuur echter waarschijnlijk nog niet.

Het leek er al lange tijd aan te komen na de aankondiging van Nico Hülkenberg bij Sauber/Audi, maar nu is het dan toch echt einde oefening voor het avontuur van Zhou bij het team. Nadat men hem - mede met het oog op het marketingtechnische aspect - in 2022 de kans gaf om in te stappen bij het team, heeft men nu genoeg gezien van de teleurstellende Chinees en heeft men - zoals verwacht was - besloten om andere keuzes te maken. Ook Valtteri Bottas heeft de schifting niet overleefd en men gaat zich bij het team richten op nieuw talent in de vorm van Gabriel Bortoleto.

Op de grid blijven

Uit de reactie van Zhou vlak na zijn aangekondigde vertrek bij het team bleek het echter wél zo te zijn dat de Chinees nog niet van plan was om afscheid te nemen van de koningsklasse: "Helaas zijn de laatste twee seizoenen behoorlijk lastig gebleken, maar ik kijk vooruit. Ik ben positief over de toekomst en focus mij volledig op het laten zien waar ik echt toe in staat ben. Ik ben nu een aantal opties om in de Formule 1-paddock te blijven aan het bespreken en voorzie jullie snel van een update", zo liet de Chinese rijder optekenen.

Zhou naar Ferrari

Die laatste uitspraak blijkt inderdaad waar te zijn: volgens Corriere della Sera zou de man uit Shanghai namelijk op pole position staan om voor 2025 de reservecoureur bij Ferrari te worden. Het lijkt zeker geen onlogisch verhaal: de Chinese coureur, dit seizoen nog goed voor nul punten in de koningsklasse, werd door Fred Vasseur namelijk destijds binnengehaald bij het team van Sauber. Die relatie lijkt dus nog intact en Vasseur weet wat hij met Zhou in huis zou halen.

