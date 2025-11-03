Vier jaar na dato: Hamilton's meest imposante comeback uit zijn loopbaan

De Grand Prix van São Paulo staat op het programma en dus is het bijna vier jaar geleden dat Lewis Hamilton één van zijn belangrijkste en knapste races uit zijn loopbaan reed. Het was een achtbaan aan emoties het hele weekend lang in Brazilië, waarbij de Brit uiteindelijk wel als grote winnaar over de streep kwam. Tijd om terug te blikken.

Hamilton beleefde tijdens het Formule 1-weekend van de Braziliaanse Grand Prix in 2021 één van de meest indrukwekkende races uit zijn carrière. Dit weekend markeerde zijn vurige strijd tegen zowel Max Verstappen als zijn tegenslagen dat seizoen, die zijn weg naar de overwinning lastiger dan ooit maakten. De race op het Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als Interlagos, in São Paulo, werd het podium voor een historische prestatie die door veel fans en critici als één van Hamiltons beste ooit wordt beschouwd. Tijd om terug te blikken op dat ongelofelijke weekend in de loopbaan van de legendarische Brit.

Vrijdag: Start van het weekend met tegenslagen

Het weekend begon al met controverse voor Hamilton. In de kwalificatiesessie op vrijdag, die de startopstelling voor de sprintrace bepaalde, zette Hamilton de snelste tijd neer die hem in principe pole position zou opleveren. Zijn Mercedes-bolide bleek echter niet te voldoen aan de technische reglementen. De achtervleugel van zijn auto werd afgekeurd omdat deze te veel zou openen, waardoor de aerodynamica niet binnen de regels viel. De FIA besloot dat Hamilton gediskwalificeerd moest worden uit de kwalificatie, waardoor hij achteraan moest starten in de sprintrace op zaterdag.

De diskwalificatie was een zware klap voor Hamilton en zijn team. Omdat hij tegen Max Verstappen streed om het kampioenschap en het seizoen richting een bloedstollende slot afstevende, was elk punt cruciaal. Omdat het in 2021 ook nog zo was dat we niet met een aparte Sprint Shootout werkte, was het zo dat de uitslag van de sprintrace op zaterdag bepaalde wat de startopstelling voor de Grand Prix op zondag zou zijn. Het leek er dan ook op dat Hamilton, op dat moment in het bezit van een achterstand van negentien punten op Verstappen, met zijn diskwalificatie leek te kunnen gaan fluiten naar een kans in het wereldkampioenschap. Zekers als Verstappen een overwinning zou boeken in Brazilië en Hamilton zonder punten zou vertrekken met nog drie races te gaan.

Zaterdag: spectaculaire inhaalrace in de sprint

Ondanks de zwaar teleurstellende startpositie achteraan de grid voor de sprintrace, besloot Hamilton niet bij de pakken neer te gaan zitten. Hij begon de race vanaf de twintigste positie en zette meteen een indrukwekkende reeks inhaalacties in gang. Binnen slechts 24 ronden wist hij op te klimmen tot de vijfde positie, wat zorgde voor een explosie van enthousiasme bij zijn fans en bewondering van zijn rivalen. Verstappen kon zich aan de andere kant achter zijn oren krabben, want de raket van Mercedes leek niet meer te stoppen en ineens was Hamilton 'gewoon' een kanshebber in de race op zondag.

Door de heroïsche inhaalrace wist de Mercedes-rijder zijn startpositie voor de hoofdrace op zondag aanzienlijk te verbeteren. Van P5 starten zat er echter niet in voor de zondag: eerder in het weekend was het al bekend dat Hamilton een gridstraf van vijf plaatsen moest incasseren vanwege een motorwissel, waardoor hij uiteindelijk vanaf de tiende positie moest starten in de Grand Prix. Toch gaf de sprintrace hem al het nodige vertrouwen om op de zondag opnieuw een legendarische inhaalrace op de mat te gaan leggen.

Zondag: Een legendarische overwinning

Met de ogen van de wereld op hem gericht, begon Hamilton aan de Grand Prix op zondag vanaf dus de tiende plaats. Wat volgde was een meesterlijke rit die vol zat met strategie, snelheid en geniale inhaalacties. Er stond eigenlijk geen enkele maat op de getergde Verstappen-concurrent en binnen slechts enkele ronden wist Hamilton zich een weg naar voren te vinden. Het was duidelijk dat hij het momentum van de sprintrace meenam en met niks minder dan een overwinning in 'zijn' Brazilië genoegen nam.

Een van de meest memorabele momenten van de race was het duel met Verstappen. De Nederlander, de man aan de leiding in het wereldkampioenschap. reed agressief en verdedigde zijn positie fel. Zoals we van hem kennen. Op een bepaald moment in de race probeerde Hamilton Verstappen in te halen, maar de Nederlander dwong hem buiten de baan, wat tot een kort onderzoek door de stewards leidde. Ze besloten echter om geen actie te ondernemen, waardoor het gevecht door kon gaan. Het was een nerveus moment voor het Mercedes-team en de fans, maar Hamilton liet zich niet uit het veld slaan.

Later in de race beproefde Hamilton opnieuw zijn geluk om Verstappen uiteindelijk definitief in te halen, op dat moment in het wereldkampioenschap een klap van jewelste in het gezicht van de inmiddels drievoudig wereldkampioen. Hij nam de leiding en reed onverstoord naar de overwinning. Zijn overwinning in Brazilië was niet zomaar een overwinning, maar één van de meest opmerkelijke prestaties uit zijn carrière gezien de obstakels en straffen die hij had moeten overwinnen. Bovendien gaf het hem - zo leek het op dat moment - een gigantische boost in zijn strijd tegen Verstappen én om zijn felbegeerde achtste wereldtitel, daar het gat verkleind werd tot slechts veertien punten.

Een overwinning vol betekenis

Hamiltons ongekende zege op Interlagos was niet alleen een overwinning op de baan, maar ook een symbolische overwinning voor zijn team en fans wereldwijd. Hij was erin geslaagd om de diskwalificatie en straf om te zetten in een indrukwekkende comeback. Zijn vechtlust, doorzettingsvermogen en vastberadenheid om ondanks alles zijn doel te bereiken, versterkten zijn positie als één van de grootste coureurs in de geschiedenis van de sport. Door deze overwinning bleef Hamilton in de strijd voor het wereldkampioenschap van 2021, die zich even later zou ontwikkelen tot één van de spannendste en meest controversiële seizoensfinales in de geschiedenis. Het moment waarop hij de Braziliaanse vlag zwaaide na zijn overwinning werd iconisch, als eerbetoon aan zowel het Braziliaanse publiek als zijn grote idool Ayrton Senna.

