Frédéric Vasseur is afgelopen winter de nieuwe teambaas geworden van Ferrari. Hij is echter niet de typische, strenge teambaas. Hij maakt graag grapjes en is naar verluidt gemakkelijk in de omgang. De Fransman vertelt wat meer over de samenwerking tussen teambazen.

Vasseur is vooral goede vrienden met Guenther Steiner van Haas die motoren van Ferrari koopt. Het doet hem "een plezier om Guenther rekeningen te sturen". Naast zijn grapjes is Vasseur er echter wel duidelijk over dat samenwerken tussen teams belangrijk is: "Over het algemeen hebben we veel respect voor elkaar en kunnen we goed samenwerken. We zijn 90 procent van de tijd concurrenten en competitie is belangrijk en dat zal ik nooit vergeten. Maar soms, in het belang van de Formule 1 of voor het welzijn van alle teams, moeten we samenwerken."

Samenwerking is positief

"Als je kijkt naar wat er de afgelopen maanden is gebeurd, denk ik dat de relatie - en ik wil het niet hebben over de strijd tussen Toto en Horner - maar ik denk dat de samenwerking tussen de teams positief is," legt Vasseur uit aan Motorsport-Total. De 54-jarige is niet geïnteresseerd om mee te doen in die machtsstrijd tussen de teambazen van Mercedes en Red Bull. "Nee, dat zal ik nooit doen," zo laat hij weten. "Ik heb alle respect voor meneer Horner, ik heb alle respect voor Toto. Maar ik zal nooit zo'n spelletje spelen."

Schumacher en Todt

Ralf Schumacher, de broer van zevenvoudig wereldkampioen Michael die vijf van zijn titels behaalde met Ferrari, is recentelijk kritisch geweest over de prestaties van Ferrari. Vasseur is de eerste Franse teambaas van de Italiaanse renstal sinds Jean Todt, maar die dominante periode aan het begin van de 21e eeuw is niet te vergelijken met hoe het nu is. "We hebben elkaar een paar keer gesproken, maar om eerlijk te zijn, je kunt het niet vergelijken met wat er allemaal is gebeurd," vertelt Vasseur over Todt. "Ik heb lange tijd met Jean samengewerkt en hij maakt al 25 jaar deel uit van mijn leven. En we zullen tijd hebben om met hem te bespreken [hoe het met Ferrari gaat]. Volgens mij is Jean erg slim, hij weet precies wat er vijf of tien jaar geleden speelde."