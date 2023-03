Brian Van Hinthum

Dinsdag 14 maart 2023 17:14

De laatste weken zingen er steeds meer geruchten rond over Charles Leclerc. Volgens de geruchten zou de Monegask van plan zijn om verder te kijken dan zijn kansen bij Ferrari om zo zijn kansen op een wereldkampioenschap te vergroten. Volgens Italiaanse media is daar echter niks van waar en wil hij graag zijn contract snel verlengen.

Ondanks het zeker lijkende podium van Leclerc zag hij tijdens de openingsrace in Bahrein zijn resultaat toch weer in rook opgaan. De Monegask moest zijn Ferrari richting het einde van de race noodgedwongen aan de kant parkeren en daarmee liepen de frustraties bij de 25-jarige coureur na het teleurstellende 2022 weer wat verder op. Volgens eerdere berichten van La Gazzetta dello Sport zou de nummer twee van het vorige wereldkampioenschap vervolgens een gesprek met de Ferrari-leiding aangevraagd hebben om een garantie te krijgen op verbeteringen.

Vertrek na 2024?

Het contract van Leclerc in Maranello loopt na 2024 af en dus zingen er constant geruchten rond over de toekomst van Leclerc. Zo wordt er vaak gezegd en geschreven dat Leclerc ondertussen naar andere opties krijgt om zijn droom van een wereldkampioenschap in vervulling te kunnen laten brengen bij bijvoorbeeld een team als Mercedes of Red Bull. Met name bij de Zilverpijlen zou men in de man uit Monte Carlo een uitstekende optie zien, mocht Lewis Hamilton besluiten om zijn helm na 2023 of 2024 aan de wilgen te hangen.

Contract verlengen

Daar is volgens het Italiaanse Formula Uno Analisi Tecnica echter niks van waar. Het medium uit het land van Ferrari weet te melden dat Leclerc juist graag zijn na 2024 aflopende contract bij de Scuderia wil verlengen. "Charles heeft totaal geen intentie om Ferrari te verlaten", wordt er geschreven. "Het tegenovergestelde is waar: hij wil zijn toekomst bij het rode team graag verlengen. Leclerc wil zo snel mogelijk wereldkampioen Formule 1 worden, maar hij wil dat doen met Ferrari", besluit men.