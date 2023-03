Vincent Bruins

Zaterdag 11 maart 2023 19:23 - Laatste update: 19:28

Lewis Hamilton heeft besloten positief verder het seizoen in te gaan, ondanks de teleurstelling tijdens de Grand Prix van Bahrein. De nieuwe Mercedes W14 is niet zo snel als waar de Duitse renstal op had gehoopt. Hamilton realiseert zich echter dat negativiteit ook niet zal helpen.

Hamilton en teamgenoot George Russell werden vijfde en zevende, respectievelijk, in de seizoensopener van de Formule 1 op Bahrain International Circuit. Afgelopen week uitte de eerstgenoemde zijn kritiek op Mercedes. "Ik denk dat het echt gaat om verantwoording afleggen, het gaat om verantwoordelijkheid nemen en zeggen 'ja, weet je wat, we hebben niet naar je geluisterd, het is niet waar het moet zijn en we moeten eraan werken'." Hamilton riep zijn team op om eerlijk te zijn.

Artikel gaat verder onder video

Leuke strijd

"We hebben ons best gedaan," vertelde Hamilton na afloop van de race afgelopen zondag. "Het lijkt erop dat we het op drie na beste team zijn en dat de Ferrari en Aston waar we mee vochten, sneller zijn dan wij. We zaten wel even dichtbij [Carlos] Sainz, maar het lukte me toch niet om hem bij te houden en hij verdween in de laatste ronden aan de horizon. Mijn felicitaties gaan uit naar Fernando [Alonso] en ook het hele team van Aston Martin. Zij hebben het geweldig gedaan. Het was een leuke strijd die we even hadden, maar hij was gewoon te snel." De Brit sprak dus vol lof over Alonso en Aston Martin na de seizoensopener, maar bij zijn eigen team is er nog een boel dat gedaan moet worden om competitiever te zijn.

OOK INTERESSANT: Hamilton wijst Bottas aan als favoriete teamgenoot in F1: "Goede relatie opgebouwd"

Positief blijven

"We komen een hoop downforce te kort," legde de zevenvoudig wereldkampioen verder uit. "Er is een boel werk aan de winkel om de auto beter te maken. Onze race pace zal verbeteren, zodra we beter kunnen pushen met de voorkant en met de achterkant van de auto." De W14 had nogal last van degradatie van de banden in Bahrein. "We moeten gewoon door blijven werken; we weten dat we niet staan waar we horen. Ik moet positief blijven, mijn hoofd omhooghouden en het team blijven pushen. Ik zal het lichtpunt voor hen zijn en zoveel mogelijk punten halen als ik kan."