Lars Leeftink

Vrijdag 10 maart 2023 20:48 - Laatste update: 20:52

Lewis Hamilton heeft aangegeven wie zijn favoriete teamgenoot in de Formule 1 is geweest. De Brit, zevenvoudig wereldkampioen en sinds 2007 actief in de Formule 1, moest eerlijk de vraag beantwoorden.

Hamilton is al jaren actief namens Mercedes (en McLaren Mercedes) en heeft in de tussentijd veel teamgenoten gehad. Zo reed hij in de beginfase van zijn carrière met Fernando Alonso, waarna hij ook nog Heikki Kovalainen, Jenson Button, Nico Rosberg, Valtteri Bottas en George Russell als teamgenoot had. Maar wie is zijn favoriete teamgenoot?

Wie is de favoriete teamgenoot van Hamilton?

Om antwoord te krijgen op deze vraag wordt Hamilton bij de leugendetector van Sky Sports gezet. Vrij snel nadat de vraag gesteld wordt, is de stem van Hamilton al te horen. "Valtteri", zegt de Brit. Hij legt vervolgens uit waarom. "Het was gewoon leuk. We hebben veel plezier gehad samen gedurende de jaren. Hij wou mij verslaan, maar we hadden altijd respect voor elkaar. Er waren nooit spelletjes tussen ons", waarschijnlijk verwijzend naar Alonso en Rosberg. "We hebben gewoon een hele goede relatie opgebouwd."

Geschiedenis teamgenoten

Tussen Hamilton en Alonso, waar de Brit alleen in 2007 samen mee reed, liep het niet altijd vlekkeloos. In 2008 en 2009 ging het vervolgens met Kovalainen een stuk beter, waarna Hamilton tussen 2010 en 2012 58 races lang teamgenoot van Button was. Rosberg was de enige coureur die wereldkampioen werd met Hamilton als teamgenoot. Dit deed hij in 2016. Tussen 2013 en 2016 was hij de teamgenoot van de Brit. Van 2017 tot en met 2021 was het vervolgens Bottas, die nooit echt Hamilton kon uitdagen. In 2022 was het George Russell die zijn teamgenoot was, en in 2023 is dit weer het geval. Russell versloeg Hamilton qua puntenaantal in 2022 en zal in 2023 als doel hebben hetzelfde te doen.