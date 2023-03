Lars Leeftink

Max Verstappen domineerde afgelopen weekend in Bahrein en Red Bull Racing besloot daarom tijdens de slotfase van de race geen enkel risico te nemen. Een boardradio van de laatste fase van de race is nu naar buiten gekomen, waarin opvallende communicatie tussen Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase wordt geopenbaard.

Het raceweekend in Bahrein bleek, ondanks een matige vrijdag en zaterdagmiddag, gedomineerd te worden door Red Bull. Tot en met Q2 ging het niet vanzelf, maar vanaf Q3 begon de regerend wereldkampioen het heft met beide auto's in handen te nemen. Verstappen veroverde pole position, terwijl Sergio Pérez op P2 terecht zou komen. Tijdens de race op zondag was de dominantie, zeker na de uitvalbeurt van Charles Leclerc, nog groter. Verstappen won met 12 seconden voorsprong op Pérez en bijna veertig seconden voorsprong op de rest van het veld. Mede daardoor voelde Red Bull zich genoodzaakt om Verstappen te vragen het richting het einde van de race wat rustiger aan te doen. Na de race liet Verstappen al tegenover Viaplay weten dat Lambiase hem moest vragen rustiger aan te doen. "Iedere keer als ik een beetje wilde aanzetten, werd GP (Gianpiero Lambiase, red.) - mijn engineer - boos."

Boardradio tijdens slotfase GP Bahrein

Op social media is nu een boardradio van Verstappen en Lambiase te vinden. Aan het begin van de boardradio heeft Verstappen net zijn tweede pitstop gemaakt en was het al wel duidelijk dat de Nederlander de race alleen maar hoefde uit te rijden. Lambiase vraagt dan ook aan de tweevoudig wereldkampioen om het tempo naar beneden te halen. "Breng de auto gewoon over de streep." Vlak daarna wordt er weer tegen Verstappen gepraat, om zo af te dwingen dat de Nederlander minder hard zou gaan rijden. Er wordt een specifiek tempo aangegeven door Lambiase. 'We gaan voor 37,0, want Leclerc rijdt momenteel 37,2."

Verstappen heeft eis

Verstappen maakte zich echter niet druk om Ferrari, maar om zijn teamgenoot. Pérez zat namelijk tien seconden achter de Nederlander. De eis van Verstappen is vervolgens dan ook als volgt: "Ik vind het prima om langzamer te gaan, maar dan gaan we allebei [Pérez] langzamer rijden." De reactie van Lambiase, die niet direct op de eis van de Nederlander reageert, is vooral een herhaling van wat hij daarvoor al zei. "Er is momenteel geen race voor ons, Max. Ga gewoon voor 37,0. Je kijkt dan naar plus 0,7 op je delta. Ik word hier moe van, dus doe het nou alsjeblieft." Het geeft in ieder geval aan dat Red Bull afgelopen zondag niet eens voluit hoefde te gaan. De boardradio zien en horen? Klik hier!