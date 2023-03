Lars Leeftink

Jock Clear, de ingenieur en rijderscoach van Charles Leclerc, heeft onthuld wat Ferrari precies van plan is met de controversiële achtervleugel die op de vrijdag in Bahrein het gesprek van de dag was.

Tijdens de eerste paar trainingen was de achtervleugel van Ferrari flink aan het wiebelen, iets wat bij veel teams en fans meteen opgeslagen werd in het geheugen. Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari, liet vervolgens weten de achtervleugel de rest van het weekend niet meer te gaan gebruiken. Het concept wordt echter niet in de prullenbak gegooid, liet Vasseur toen al weten. De bewegende achtervleugel zal ergens dit seizoen een keer terugkeren. De vraag zal dan vooral zijn of de vleugel aan de regels van de FIA voldoet.

Bewegende achtervleugel Ferrari

In gesprek met Motorsport.com laat Clear weten dat het concept nog maar net bedacht is en het nog in de kinderschoenen staat. Het was pas richting de laatste maanden van 2022 dat Ferrari begon met het ontwikkelen van deze vleugel. "Misschien zelfs pas in de laatste ontwikkelingsmaand, het is nog erg jong. Het is een ontwikkeling die eigenlijk gewoon een stap vooruit is op de [vorige] achtervleugel. Het is duidelijk dat als je naar een monopilaar gaat, de luchtstroom naar de onderkant van het hoofdvlak wordt opgeschoond. Het is eigenlijk een voortdurende ontwikkeling, er is niets bijzonders aan. Wat we tot nu toe hebben gezien, is positief. Het zal waarschijnlijk weer verschijnen op de auto."

De vleugel werd getest

Dat het team er tijdens de vrije training in Bahrein achter kwam dat de vleugel nog niet bruikbaar was, is volgens Clear geen ramp. "Je kan er maar zoveel uithalen [tijdens de testtijd], maar gezien de stijfheid moet je het op werkelijke schaal uittesten. Daarom werd het op de auto gezet en daarnaast hebben we nu minder testtijd. We moeten die vrijdagen dus wel gebruiken om onderdelen uit te proberen. We hebben ervan geleerd." Onder meer Charles Leclerc was tijdens de vrije training verbaasd over de bewegende vleugel. Het was niet het enige wat niet helemaal lekker liep bij Ferrari, want Leclerc verloor tijdens het weekend ook een onderdeel van zijn auto. Volgens Clear wordt dit allemaal veroorzaakt door de verminderde testtijd. "Het is jammer, het maakt de coureur zenuwachtig. We genieten hier niet van, maar we hebben het onderdeel vervangen en voor de volgende dag versterkt. Het hoort bij de eerste race om die kinderziektes eruit te werken."