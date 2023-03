Lars Leeftink

Vrijdag 10 maart 2023 17:33 - Laatste update: 17:34

Max Verstappen is tevreden met het begin van het nieuwe seizoen, maar weet ook dat er in Djedda over een week weer een nieuw weekend begint waarin Red Bull wellicht niet de favoriet is. Tijdens dat weekend schat hij vooral de kansen van Ferrari hoog in. Dit heeft een specifieke reden.

In Bahrein had Verstappen afgelopen weekend niks te vrezen van Ferrari. Met twaalf seconden voorsprong op zijn teamgenoot en dertig seconden voorsprong op de rest van het veld domineerde de tweevoudig wereldkampioen de eerste race van 2023. Mercedes ging zelf al zover dat het Red Bull al als kampioen kroonde en het team zelfs elke race in 2023 kan gaan winnen. Het is hoe dan ook een veel betere start voor Verstappen dan in 2022, toen hij uitviel en na drie races met 46 punten achterstand op Charles Leclerc moest beginnen aan een inhaalrace. Afgelopen weekend was het Leclerc die uitviel en met 25 punten achterstand meteen in de achtervolging mag op de Nederlander. Toch is Verstappen richting het tweede raceweekend in Djedda voorzichtig.

Ferrari sterk in Djedda

In gesprek met Formel1.de laat Verstappen weten dat hij richting Djedda vooral gaat letten op Ferrari. Dit heeft een reden, en de Nederlander maakt zich er wel druk om. "Het is duidelijk dat ik blij ben met de gang van zaken, maar Djedda zal heel anders zijn. Onze auto lijkt vrij sterk te zijn bij hoge snelheden, maar ik denk dat Ferrari vrij snel is op de rechte stukken, wat natuurlijk erg handig is in Djedda. We hebben alleen in Bahrein met deze auto's gereden, dus we zullen gewoon moeten afwachten."

Racepakket RB19 is goed

Volgens Verstappen is de raceauto die hij in 2023 tot zijn beschikking heeft nu al goed. Dit bleek ook in Bahrein. Volgens de Nederlander is dit een goed teken, maar zal dit ook afhangen van het circuit waarop geracet wordt. "Ik denk dat we een goed racepakket hebben. Natuurlijk zal het van race tot race een beetje verschillen, maar we kunnen er zeker mee vechten. Dus ik moet het team dan ook bedanken. Je weet wat ze weer hebben gedaan tijdens de winter om ons zo'n snelle raceauto te geven."