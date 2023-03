Lars Leeftink

Vrijdag 10 maart 2023 16:36 - Laatste update: 16:36

Mercedes had in 2023 het idee dat het weer volop mee ging doen om de titel, maar lijkt ook in het nieuwe seizoen in de openingsfase tekort te komen. Net zoals in 2022 is de start alles behalve goed geweest, wat voor veel frustratie en teleurstelling heeft gezorgd binnen het team. Gaat Mercedes in 2023 nog de oplossing vinden, of wordt dit ook weer een verloren seizoen in de jacht op een achtste titel voor Lewis Hamilton?

In 2022 was het begin van het nieuwe tijdperk in de Formule 1 niet in het voordeel van Mercedes of de andere teams die motoren van Mercedes hadden: McLaren, Aston Martin en Williams. Al deze teams begonnen minder aan het seizoen 2022 in vergelijking met 2021 en zouden in het verloop van 2022 pas beter worden. Bij Mercedes was de voornaamste reden het concept, dat niet al te best was voor de prestaties van de auto. Porpoising was het voornaamste probleem, het stuiteren op de rechte stukken en hoge snelheden. Het was zelfs zo erg dat Hamilton en teamgenoot George Russell er fysieke klachten aan overhielden, met Bakoe als dieptepunt. Andere teams hadden ook last van porpoising, maar vonden manieren om het op te lossen. Mercedes niet.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Schumacher verwacht Ferrari en Aston Martin niet in de strijd met Red Bull

FIA grijpt in

Tijdens het seizoen 2022 begon Mercedes, onder leiding van Toto Wolff, zich steeds meer af te vragen of het niet een idee was om reglementen in te voeren zodat porpoising verminderd kon worden. Dit in verband met de veiligheid van de coureurs. De tweede aflevering van Drive to Survive is er populair door geworden. Hierin is te zien hoe Wolff claimt dat de teams gevaarlijk gedrag vertonen door porpoising niet met reglementen te willen verminderen. Mattia Binotto, teambaas van Ferrari, geeft als antwoord dat het de verantwoordelijkheid van de teams is om porpoising te verminderen en de veiligheid van de coureurs te waarborgen. Ook Christian Horner, teambaas van Red Bull, haakt in door te zeggen dat Wolff de W13 maar moet aanpassen in plaats van om regelwijzigingen te vragen. Vanzelfsprekend is Wolff niet bepaald tevreden met deze antwoorden.

Uiteindelijk kreeg Mercedes haar zin en zou de FIA vanaf de Grand Prix van België nieuwe reglementen invoeren om porpoising te voorkomen. Er zou gecontroleerd gaan worden op de hoeveel slijtage die de vloer heeft (wat kan betekenen dat de rijhoogte van de auto omhoog moet). Als dit te veel zou zijn, zou dit tot een straf of diskwalificatie kunnen leiden vanwege het in gevaar brengen van de coureurs. Vanaf deze nieuwe reglementen ging het met Mercedes een stuk beter. Mede door een update in Silverstone begon het team steeds beter te presteren en voorin mee te doen. Er waren richting het einde van het seizoen zelfs duels met Red Bull. De climax kwam in Brazilië, toen Russell de eerste zege van het seizoen boekte voor Mercedes. Hamilton zou echter, voor het eerst in zijn carrière, geen zege boeken tijdens een F1-seizoen. Het team geloofde echter dat het momentum had richting het nieuwe seizoen, zeker vanwege een andere gunstige bijkomstigheid.

Straf Red Bull en nieuwe regels 2023

Naast dat het team had geprofiteerde van de nieuwe regels die in 2022 al werden ingevoerd, kondigde de FIA voor 2023 nog meer reglementswijzigingen aan. Zo moest de rand van de vloer met 15mm omhoog om de rijhoogte te verhogen en daarmee slijtage en porpoising te voorkomen. Ook de 'keel' van de diffuser werd verhoogd, terwijl de randen stijver werden gemaakt. Het zou, zo blijkt in 2023 tot nu toe, porpoising nog verder verminderen en een positieve impact hebben op de gezondheid van de coureurs. Er was daarnaast nog een tweede meevaller voor Mercedes.

Red Bull was in 2021 namelijk over de budgetcap gegaan en kreeg van de FIA naast een geldboete van 7 miljoen dollar ook 10% vermindering in testtijd. Daardoor stond Red Bull, dat in 2022 kampioen was geworden bij de constructeurs, op 63% vanaf november 2022 tot en met oktober 2023. Per cyclus zou Mercedes, dat derde werd en 80% testtijd heeft, 17% meer testtijd hebben dan Red Bull. De verwachting was dat Mercedes hiervan zou profiteren en mede hierdoor, in combinatie met de nieuwe reglementen en de vorm die het team eind 2022 liet zien, weer een grote uitdager zou worden van Red Bull in 2023. Niks bleek na de testdagen en het eerste raceweekend in Bahrein minder waar.

Testdagen en raceweekend Bahrein

Het liep namelijk compleet anders. Vanaf de eerste testdag liep het al niet gesmeerd bij Mercedes, dat onder meer Russell op vrijdag stil zag vallen met problemen. Op de zaterdag van de testdagen zag het team er echter ineens sterk uit, en deze vorm trok het door richting de vrijdag en zaterdag van het openingsweekend een week later. Mercedes zat er prima bij, net zoals Ferrari en Aston Martin, en zag tevens dat Red Bull zoekende was. Max Verstappen klaagde over de balans van de auto en voelde zich niet comfortabel. Alles ging voor Mercedes volgens plan, totdat Q3 op zaterdagmiddag aanbrak.

Alle verhoudingen konden vervolgens weer de prullenbak in, want Red Bull zou met drie tienden voorsprong op Charles Leclerc (P3) op P1 en P2 eindigen en domineren. Dit met een auto die, volgens Pérez, niet eens voor de kwalificatie maar voor de race gemaakt is qua set-up en balans. Mercedes moest het doen met P6 en P7 en zat op meer dan zes tienden van Red Bull. Zelfs Fernando Alonso eindigde voor de twee auto's van Mercedes. Tijdens de race ging het niet heel veel beter. Er werden wat aardige duels uitgevochten, maar met P5 en P7 werden Hamilton en Russell wederom verslagen door Red Bull (51 seconden voorsprong), Ferrari (twee seconden voorsprong) en Aston Martin (P3 en P5). Na de zaterdag waren de coureurs en Wolff al niet tevreden, en na de zondag werd dit alleen maar erger. Het gat bleek groot. Erg groot.

Waar gaat het mis?

Porpoising bleek eigenlijk tijdens de testdagen in Bahrein al geen probleem meer te zijn voor het team. De nieuwe reglementen hadden op dit gebied positieve invloed op de W14, net zoals voor Aston Martin en Williams. Het probleem was echter dat de auto er niet sneller op is geworden ten opzichte van eind vorig jaar. Sterker nog, misschien is er ondanks het verdwijnen van porpoising wel een stap achteruit gezet. De W14 had het lastig met de banden, net zoals veel teams in Bahrein dat hadden. Net zoals Ferrari had Mercedes last van veel degradatie, waardoor het op de harde band moest rijden. Red Bull kon op de soft band twee stints rijden voordat het in de slotfase pas naar de harde band ging.

Daarnaast blijkt ook het concept, het welbekende zerosidepods-concept, toch een groter probleem te zijn dan gedacht. Vooral in de snelle bochten waarin de snelheid hoog ligt bleek Mercedes tekort te komen, daar waar het op de rechte stukken prima was en ook in de minder snelle bochten door Wolff en Hamilton als 'oké' werd omschreven. Wolff en technisch directeur Andrew Shovlin hebben inmiddels aangegeven dat het concept, dat door bijna geen enkel team is overgenomen, niet voor de gewenste resultaten zorgt. Dit terwijl het team altijd het concept heeft verdedigd en het ervan overtuigd was dat het niet de veroorzaker van het probleem was. Het merendeel van de teams in het middenveld of in de achterhoede neemt dingen over van Red Bull en Ferrari, niet van Mercedes. Hamilton liet al weten dat er veel werk aan de winkel is en het team 'niet naar hem heeft geluisterd' tijdens de winter. Russell moet ook toegeven dat het niet gaat zoals het team verwacht had. De vraag is: hoe nu verder?

Toekomst

De upgrades die het team de komende weken en richting de races in Europa gaat meenemen, zullen van groot belang zijn voor het verloop van de rest van het seizoen. Vorig jaar heeft iedereen kunnen zien dat dit soort updates een grote impact kunnen hebben op de balans van de auto. Zie bijvoorbeeld vorig jaar na Silverstone. Zoiets zal in 2023 ook moeten gebeuren, maar dan sneller als het team echt mee wil doen om de prijzen dit seizoen. Shovlin heeft al aangegeven dat de auto 'visuele en drastische' veranderen gaat doormaken de komende tijd, en de sidepods zullen daar onderdeel van zijn. De vraag is vervolgens of de upgrades meteen werken en het gat naar Red Bull kunnen verminderen.

De druk loopt hoe dan ook op bij het team dat de afgelopen periode zoveel succes heeft gekend. Er zijn al geruchten dat het hoofdkantoor overweegt om Alonso, Lance Stroll en Aston Martin de sterkste motor te geven, simpelweg omdat het team van Lawrence Stroll momenteel meer groei en potentie laat zien. Het is geen scenario waar Mercedes aan het begin van het seizoen rekening mee zal hebben gehouden: een fabrieksteam dat stevige concurrentie heeft van een klantenteam. Het lijkt echter, zeker tijdens de eerste raceweekenden van 2023, de realiteit te zijn. Komt er een W14B en gaat het team een andere richting inslaan tijdens het seizoen, of blijft het concept vertrouwen krijgen en komen er wijzigingen op andere plekken? De komende weken worden hoe dan ook doorslaggevend voor hoe het seizoen van Mercedes gaat verlopen en waar de focus op zal liggen.