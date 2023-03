Brian Van Hinthum

Langzaam maar zeker kan na de eerste race een soort van balans opgemaakt worden en is de rangorde wast duidelijker geworden. Ralf Schumacher denkt dat het voor Ferrari en Aston Martin lastig wordt om aan te haken bij het team van Red Bull Racing en de strijd dit jaar dus hooguit tussen de twee Red Bull-coureurs gaat.

De start van het seizoen is volledig vlekkeloos verlopen voor de constructeurskampioen van vorig jaar. Red Bull leek tijdens de testdagen de zaakjes al uitstekend op orde te hebben met de betrouwbaarheid én de snelheid, al leek het tijdens de eerste dagen van het daadwerkelijke raceweekend ineens weer allemaal een stuk lastiger te gaan. Met name Max Verstappen was totaal niet te spreken over de onbalans in de RB19 en hij was dan ook behoorlijk verbaasd toen hij op zaterdag met de pole position aan de haal ging. Op zondag ging het allemaal echter een stuk beter en kon Verstappen er dus met de overwinning vandoor gaan. Dat Sergio Pérez tweede werd, zegt een hoop over de Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari

Ferrari leek voor een groot deel van de race ook aardig mee te komen, totdat het noodlot toesloeg bij Charles Leclerc en de Monegask uitviel. Toch denkt Schumacher dat de Italianen niet aan gaan haken om de titelstrijd. "Ik denk het niet. Ik denk dat het te lang duurt om het gat te dichten en dat Red Bull dus al uit het vizier is, tenzij ze tegen een hoop technische pech gaan aanlopen. Dat zou leuk zijn, maar ik denk dat het een relatief saai seizoen gaat worden. Het zal gaan tussen twee vechtende teamgenoten", vertelt hij bij Formel1.de.

Aston Martin

Vervolgens wordt het team van Aston Martin besproken. De Britse formatie maakte tijdens het eerste weekend en Fernando Alonso pakte de derde plek in Bahrein. Toch denkt Schumacher dat men de ervaring mist om mee te kunnen doen. "Ik weet zeker dat er races gaan zijn waar ze het potentieel niet uit de banden weten te halen. Daarnaast kan zelfs Alonso niet alles met die auto doen. Ze moeten vechten tegen het ervaren Red Bull. Dat team is gegroeid door het gevecht met Mercedes. Aston Martin wacht nu hetzelfde gevecht."