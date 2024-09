Daniel Ricciardo lijkt na de race in Singapore zijn stoeltje in de Formule 1 te gaan verliezen, iets dat eigenlijk al voor het raceweekend duidelijk werd gemaakt door woorden van Helmut Marko. VCARB-baas Laurent Mekies twijfelt of de manier van werken bij Red Bull wel de juiste is.

Het afgelopen weekend is er een hoop te doen geweest rondom Ricciardo. In aanloop naar het raceweekend in Singapore werd er al een hoop gesproken over de toekomst van de routinier. Verschillende berichten deden na opmerkelijke uitspraken van Helmut Marko de rondte. De Red Bull Racing-adviseur gaf wel heel openlijk aan dat men na de race in Singapore meer zou gaan horen over de toekomst van de zitjes bij Racing Bulls, daar Liam Lawson op de achtergrond flink op de deur aan het bonken is. Vervolgens vertelde Rick Winkelman over een clausule in het contract van Lawson, die dit jaar minimaal vijf races zou moeten rijden in de koningsklasse.

Emotionele Ricciardo

Na afloop van Ricciardo zijn race in Singapore, goed voor wederom een teleurstellende achttiende plek, verscheen hij veelzeggend voor de camera van Sky Sports: "Ik moet natuurlijk ook in gedachten houden waarom ik terugkwam na mijn McLaren-stint. Ik heb altijd gezegd dat ik niet terug wil komen puur om op de grid te staan. Ik wilde proberen om terug te vechten naar de voorkant en terug te keren bij Red Bull. Dat is duidelijk niet tot vervulling gekomen, dus dan moet ik mezelf de vraag stellen wat ik nog kan bereiken en waar ik nog voor kan gaan. Ik zet mijn beste beentje voor, maar we kunnen wel zeggen dat het sprookjeseinde niet heeft plaatsgevonden. Natuurlijk moet ik ook terugkijken naar wat het is geweest. Het zijn dertien jaar of iets dergelijks geweest en ik ben trots", zo stelde de routinier, die duidelijk meer lijkt te weten. Later was hij ook nog in tranen te zien voor de camera van F1TV.

Niet de juiste manier?

Volgens Mekies is de manier van werken, zoals met de openbare uitspraken van Marko, eigenlijk niet zo ideaal. "Er is niks mis met het beoordelen van de prestaties van de coureurs om de zoveel races. Ik denk dat we wellicht daar té open over zijn geweest", citeert Racer de teambaas bij SiriusXM. "Je kan in bepaalde gevallen zien dat het soms te ver gaat wat betreft de druk, zoals dat bij Daniel het geval is. "Als je naar het grotere plaatje kijkt, terwijl we altijd willen denken dat het geen afleiding vormt, zuigt het altijd een beetje energie uit je. Als alles zo dicht bij elkaar ligt en het om een tiende hier en een tiende daar gaat, kunnen we de lastige context die hij dit weekend had niet vergeten."

