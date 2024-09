Leclerc zegeviert op Monza, paniek compleet bij Red Bull na boodschap Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We hebben weer een enerverende zondag achter de rug in de Formule 1. Net als op Zandvoort werden Red Bull en Max Verstappen ook op Monza om de oren gereden door de concurrentie. Charles Leclerc wist verrassend genoeg de Grand Prix van Italië te winnen, maar McLaren finishte met twee auto's op het podium en verkleinde zodoende opnieuw het gat in beide kampioenschappen. Verstappen kwam troosteloos als zesde over de finish en was tijdens de race duidelijk gefrustreerd. Ook na afloop sloeg hij met de vuist op tafel. Red Bull organiseerde dit weekend al een spoedbijeenkomst om de problemen zo snel mogelijk op te kunnen lossen. Tevens was er ook nog het nieuws dat Kevin Magnussen geschort wordt nadat hij in Italië opnieuw twee strafpunten moest bijschrijven op zijn licentie. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Leclerc wint verrassend in Italië, Norris loopt in op worstelende Verstappen

Charles Leclerc heeft tegen de verwachtingen in de Grand Prix van Italië gewonnen op het circuit van Monza, de thuishaven van Ferrari. Met zijn team nam hij de gok een éénstopper te proberen en dit pakte uiteindelijk goed uit. Oscar Piastri kwam in de slotfase van de wedstrijd nog wel in de buurt van Leclerc, maar kwam uiteindelijk als tweede over de streep. De derde plek was er voor Lando Norris, waardoor McLaren met twee auto's op het podium wist te komen in Italië. Een podium zat er niet in voor de mannen van Red Bull. Max Verstappen finishte als zesde, terwijl Sergio Pérez niet verder kwam dan de achtste plaats. Er viel één uitvaller te noteren tijdens de Grand Prix van Italië - en dat was Yuki Tsunoda. Lees hier de hele samenvatting van de Italiaanse Grand Prix.

Leclerc zorgt voor droomzege voor eigen Tifosi: "Heel bijzonder"

Charles Leclerc heeft zijn tweede zege van het seizoen gepakt en dat voor de eigen Tifosi in Monza tijdens de Italiaanse Grand Prix. De Monegask pakte de overwinning door met een éénstopper de race uit te rijden. Deze strategie zorgde voor een spannend slot van de race, maar Leclerc wist zijn rode Ferrari als eerste over de streep te krijgen. Na afloop was hij door het dolle heen. "Dit is een fantastisch gevoel. Ik dacht dat de eerste keer dat ik hier won nooit meer te overtreffen was, maar mijn God, de emoties in de laatste ronden was hetzelfde als in 2019. Ik keek naar de tribunes op het rechte stuk, wat natuurlijk wel wat tricky was, gewoon ongelooflijk. Monaco en Monza zijn de twee races die ik elk jaar wil winnen", aldus Leclerc. Lees hier zijn hele reactie op de winst in Monza.

Magnussen geschorst voor GP in Bakoe na crash met Gasly

Kevin Magnussen zal geen deelnemen aan de Grand Prix van Azerbeidzjan, die over twee weken op het programma staat in de Formule 1. De coureur van Haas raakte op Monza betrokken bij een incident met Pierre Gasly en werd daar door de stewards fors voor bestraft. Niet alleen kreeg hij een tijdstraf van 10 seconden, maar ook 2 strafpunten op zijn superlicentie. Daarmee komt zijn totaal op 12 strafpunten, wat een schorsing betekent. Deze zal hij moeten inlossen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Wie zijn vervanger wordt in Bakoe, is nog niet bekendgemaakt. Lees hier alles over de schorsing van Magnussen.

Verstappen komt na mokerslag met slechtst mogelijke nieuws

Max Verstappen (26) heeft een bijzonder deprimerende boodschap afgegeven aan zichzelf en alle fans die Red Bull Racing een warm hart toedragen. Na de Grand Prix van Italië moet de Nederlander helaas tot de conclusie komen dat waarschijnlijk gedaan is in beide kampioenschappen. "Op dit moment zijn beide kampioenschappen niet realistisch", zo klonken de glasharde woorden uit de mond van Verstappen na afloop van de race. "Ik heb veel gezegd en nu is het aan het team om met heel veel veranderingen aan de auto te gaan komen, want we zijn feitelijk gewoon van zeer dominant na onbestuurbaar gegaan in een periode van zes tot acht maanden." Lees hier de volledige tekst en uitleg van Verstappen.

Verstappen wil geen excuses meer: 'Hebben een monster gecreëerd'

Red Bull Racing zakte wederom door het ijs tijdens het raceweekend op Monza. Voor Max Verstappen is de maat nu vol en hij wil dat het roer volledig wordt omgegooid en weigert nog langer excuses te accepteren. Volgens de drievoudig wereldkampioen heeft Red Bull met de RB20 "een monster" gecreëerd. Op zaterdag vond er dan ook een spoedbijeenkomst plaats. "Vorig jaar hadden we een geweldige auto, de meest dominante auto ooit - en we hebben er eigenlijk een monster van gemaakt", zo vertelt de drievoudig wereldkampioen. "Nu moeten we het roer omgooien. Het maakt niet uit hoeveel weken het duurt, we moeten gewoon blijven pushen en keihard werken. Er is geen excuus." Lees hier alle felle woorden van Verstappen over Red Bull.

Hamilton zag McLaren zege in prullenbak gooien op Monza

Volgens Lewis Hamilton heeft het team van McLaren een zuivere overwinning door het putje gespoeld. De zevenvoudig kampioen kreeg tijdens de race de rondetijden van de mannen van McLaren te horen en snapte niet helemaal waarom het duo de banden er zo snel doorheen hebben gejaagd. "Als je naar de racepace kijkt, dan had McLaren wel echt de snelheid. Ze hebben gewoon te hard gepusht. Ze begonnen te vroeg met de snelle rondjes en daardoor hun banden er doorheen gejaagd", zo vertelt de Brit. Lees hier de volledige reactie van Hamilton op de race in Italië.

Jos Verstappen onthult gesprekken met Mercedes én andere teams

Max Verstappen heeft nog een contract tot medio 2028 bij Red Bull Racing, maar het is absoluut geen zekerheidje dat hij deze overeenkomst vol gaat maken. Er zijn vraagtekens bij de ontwikkeling van Red Bull, nu én richting 2025 en 2026. Verstappen houdt zijn ogen en oren dan ook open en sprak al met Mercedes en nog enkele andere F1-teams, zo heeft vader Jos Verstappen bevestigd. "Daar hebben we gesprekken mee gehad, maar we hebben ook gesprekken met andere teams", zo zei hij. Lees hier alles over de uitspraken van Jos over de toekomst van Max.

Marko onthult dat Verstappen probleem Red Bull heeft herkend tijdens spoedbijeenkomst

Red Bull Racing organiseerde zaterdag in Monza een spoedbijeenkomst om de problemen aan de RB20 te bespreken en een knoop door te hakken over welke richting men wil inslaan. Max Verstappen was daarbij aanwezig en zou de "zwakte van de auto" hebben herkend, zo onthult Dr. Helmut Marko. "Max heeft zaterdag herkend waar de zwakte van de auto zit", zo geeft Marko iets meer details prijs van de inhoud van de spoedbijeenkomst van Red Bull in Monza. "Samen met de engineers is er een beslissing genomen over hoe we de auto kunnen verbeteren en weer competitief kunnen maken." Lees hier alles over de uitkomst van de spoedbijeenkomst van Red Bull.

