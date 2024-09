Charles Leclerc heeft zijn tweede zege van het seizoen gepakt en dat voor de eigen Tifosi in Monza. De Monegask pakte de overwinning door met een éénstopper de race uit te rijden en dat werd richting het einde toch wel spannend.

Leclerc vertrok zondagmiddag vanaf P4, maar daar waar de mannen om hem heen voor een tweestopper kozen, bleef Leclerc net als zijn teamgenoot op een eenstopper staan. De marge die Leclerc had opgebouwd was genoeg aan het einde van de race, want nummer twee Oscar Piastri kwam uiteindelijk 2,8 seconden te kort.

Grand Prix van Italië

Na afloop en tegenover Nico Rosberg legt Leclerc uit: "Dit is een fantastisch gevoel. Ik dacht dat de eerste keer dat ik hier won nooit meer te overtreffen was, maar mijn God, de emoties in de laatste ronden was hetzelfde als in 2019. Ik keek naar de tribunes op het rechte stuk, wat natuurlijk wel wat tricky was, gewoon ongelooflijk. Monaco en Monza zijn de twee races die ik elk jaar wil winnen. Natuurlijk wil ik zoveel mogelijk races winnen en het kampioenschap, het liefst zo snel mogelijk, maar dit zijn de twee belangrijkste races van het seizoen en het is me gelukt om die te winnen. Heel bijzonder."

