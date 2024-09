Verstappen komt na mokerslag met slechtst mogelijke nieuws

Max Verstappen (26) heeft een bijzonder deprimerende boodschap afgegeven aan zichzelf en alle fans die Red Bull Racing een warm hart toedragen. Na de Grand Prix van Italië moet de Nederlander helaas tot de conclusie komen dat waarschijnlijk gedaan is in beide kampioenschappen.

Alle seinen gingen al langzaam op rood naarmate het raceweekend op Monza zich vorderde. In de kwalificatie kon Verstappen - net als op Zandvoort - geen vuist maken richting de auto's van McLaren en ook in de race was hij niet opgewassen tegen de concurrentie uit Woking. Het lijkt hard bergafwaarts te gaan bij Red Bull en Verstappen heeft dan ook een keiharde boodschap. Na afloop van de race in Italië, waar hij troosteloos als zesde over de streep kwam, verscheen hij bij de media en had hij een bijzonder deprimerende boodschap voor zijn team, zijn fans én zichzelf. De Nederlander denkt dat zowel de constructeurs- als coureurstitel op dit moment niet langer meer aan de orde zijn, ondanks de voorsprong die er nog is.

Beide kampioenschappen niet langer realistisch

"Op dit moment zijn beide kampioenschappen niet realistisch", zo klonken de glasharde woorden uit de mond van Verstappen na afloop van de race. "Ik heb veel gezegd en nu is het aan het team om met heel veel veranderingen aan de auto te gaan komen, want we zijn feitelijk gewoon van zeer dominant na onbestuurbaar gegaan in een periode van zes tot acht maanden. Dus, dat is heel vreemd voor mij en we moeten nu echt de auto ondersteboven gaan keren. Als je kijkt naar waar we op dit moment staan, dan zijn we werkelijk overal slecht, dus we hebben heel veel aanpassingen nodig."

Red Bull moet auto én strategie gaan bekijken

Maar niet alleen de auto zorgt ervoor dat Verstappen niet langer gelooft in de wereldtitels voor hemzelf en Red Bull. Ook over de strategie was hij totaal niet te spreken vandaag. Gedurende de wedstrijd klaagde hij al over de gemaakte keuzes en daar ging hij na afloop mee door. "Ook strategisch gezien hadden we beter werk kunnen leveren door tenminste iets meer in het gevecht te zijn. We waren dit weekend op veel fronten zwak", zo laat Verstappen niets meer aan de verbeelding over.

