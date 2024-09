Dit is hoeveel tijd Verstappen Red Bull nog geeft

Max Verstappen begon ijzersterk aan het huidige Formule 1-seizoen, maar de laatste maanden gaat het allemaal een stuk moeizamer. Red Bull Racing moet de auto weer op niveau gaan krijgen en uit de woorden van Jos Verstappen kunnen we opmaken dat de Oostenrijkse renstal hier nog één jaar de tijd voor krijgt.

Verstappen won aan het begin van het seizoen nog vrijwel alle races, maar ook toen ondervond hij al problemen met de balans. De Limburger maakte dit bij het team kenbaar, maar de problemen werden "niet geloofd of gezien". Inmiddels is het team wél overtuigd van de issues aan de auto, maar het is de vraag of ze de boel op tijd kunnen omdraaien. Mocht Verstappen dit seizoen geen kampioen worden, dan mag er gesproken worden van een mislukt seizoen, zo laat vader Jos weten. Dat betekent echter niet dat Verstappen in 2025 alsnog vertrekt bij Red Bull. Volgens zijn vader geven zij de energiedrankgigant nog minstens een jaar de tijd om te verbeteren.

Red Bull moet zich bewijzen in 2025

Bij de Coen & Sander Show op Radio Joe kreeg Jos de vraag of hij en zijn zoon een deurtje verder gaan kijken als Red Bull dit seizoen onverhoopt toch geen kampioen wordt. "Ja, dan zullen we niet blij zijn met de ontwikkelingen", zo erkent de 52-jarige rallycoureur. Direct vertrekken zullen ze echter niet doen. Verstappen blijft sowieso in 2025 nog bij Red Bull en dat is dan ook het jaar waarin ze moeten gaan bewijzen dat ze nog steeds - ook zonder mensen als Adrian Newey en Jonathan Wheatley - een winnende auto kunnen bouwen. "Dan is het aan Red Bull om het jaar daarop [2025, red.] te laten zien dat ze wel een auto kunnen bouwen die races kan winnen."

Geen kampioen is mislukt seizoen voor Verstappen

En als Verstappen geen kampioen wordt, is het dan een mislukt seizoen? "Ja, dan is het wel een mislukt seizoen", zo zegt hij na enige aarzeling. "Zeker aan de hand van de hoeveelheid punten die je nu hebt, als het dan niet lukt... Maar we kijken er positief naar en we hopen natuurlijk dat Max nog een paar wedstrijden gaat winnen."

