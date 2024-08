Max Verstappen (26) kreeg tijdens de Dutch Grand Prix, nota bene voor eigen publiek, een flinke klap te verwerken. Voor het eerst dit F1-seizoen werd hij op een gigantische achterstand gezet door rivaal Lando Norris (24). Er moet snel wat gebeuren bij Red Bull Racing, maar vader Jos Verstappen heeft er een hard hoofd in en voorspelt weinig goeds de komende tijd.

Het is wederom hommeles bij Red Bull Racing. Hoewel het team samen met Verstappen nog steeds beide kampioenschappen leidt, lijkt de paniek nog nooit zo groot te zijn geweest als na de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen moest een achterstand van bijna 23(!) seconden incasseren op Norris, die nu steeds dichterbij komt in de WK-stand. Al tijdenlang laat Verstappen weten dat er iets niet klopt aan zijn auto, maar de knappe koppen bij Red Bull lijken de vinger nog niet op de zere plek te kunnen leggen. Er moet echter snel wat gebeuren, wil Verstappen voorkomen dat zijn voorsprong in een rap tempo verdampt. Vader Jos heeft echter weinig hoop dat Red Bull het tij de komende weken kan keren.

Verstappen ziet dat Red Bull het niet voor elkaar heeft

Verstappen senior schoof vanochtend via de telefoon aan bij de Coen & Sander Show op radio Joe en daar werd hem gevraagd of hij het had zien aankomen dat zijn zoon met 23 seconden om de oren gereden zou worden. "Nee, dat hadden we met z'n allen niet verwacht", zo klonk het uit de mond van Jos. "Het was ook een enorme teleurstelling dat dat gebeurde, zeg maar." Vervolgens werd hem gevraagd hoe Max afgelopen week beleefd heeft; zat hij vol rancune of was hij voornamelijk strijdbaar? "Hij is zeker strijdbaar, maar na de race was hij wel redelijk 'gedaan' erover, zeker omdat we [Red Bull, red.] het gewoon niet voor elkaar hebben."

Stilstand is achteruitgang

Maar hoe kan het dat Red Bull binnen een half seizoen van zó dominant naar zó kwetsbaar is gegaan? "Ten eerste denk ik dat alle updates die dit jaar gebracht zijn, dat ze niet hebben gebracht wat ze dachten dat ze zouden brengen. En daardoor sta je toch een beetje stil - en de anderen maken toch flinke stappen. En stilstand is achteruitgang, en ook zeker in de Formule 1", zo zegt Verstappen senior.

Komende tijd "niet positief" voor Verstappen

Helaas verwacht Jos niet dat Red Bull de boel de komende tijd gaat omdraaien. Hij heeft dan ook een pessimistische boodschap voor Max. "De komende tijd ziet het er ook nog niet positief uit", zo zegt hij. "De races volgen elkaar snel op en volgens mij hebben ze nog niet echt een oplossing gevonden. Red Bull is een beetje blijven staan en de rest is sterker geworden."

