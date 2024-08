Jos Verstappen houdt hart vast voor Grand Prix op Monza

Na een moeizaam weekend in Zandvoort, hoopt Red Bull Racing zich met Max Verstappen in Monza weer te herpakken voor de Grand Prix van Italië. Het belooft echter wederom een zwaar weekend te worden, want de karakteristieken van de baan zouden McLaren wat beter moeten liggen. Jos Verstappen verwacht dan ook geen wonderen op Italiaanse bodem.

In Monza zal Red Bull alles op alles willen zetten om de voorsprong in het kampioenschap te behouden of misschien wel uit te breiden. Maar makkelijk zal dit niet gaan, want McLaren verkeert momenteel in bloedvorm. Op Zandvoort waren ze zowel in de kwalificatie als in de race verreweg de snelste. Ook in Italië lijkt de Britse renstal - onder aanvoering van Lando Norris - de favoriet te zijn. Het circuit van Monza kent namelijk nauwelijks snelle bochten, maar wel veel middelsnelle- en langzame bochten, iets waar McLaren doorgaans sterker is dan Red Bull. Jos houdt dan ook zijn hart vast richting het raceweekend.

Weinig hoop voor Verstappen richting Monza

Volgens Verstappen senior heeft Red Bull het momenteel "niet voor elkaar" en zal dat in Monza nog niet opgelost zijn. De Italiaanse Grand Prix volgt immers enkele dagen na de race op Zandvoort, dus veel tijd om oplossingen te bedenken, was er niet. "Het ziet er ook naar uit dat we dit weekend niet... ja, dat het er moeilijk uitziet", zo vertelt de vader van Max vanochtend in de Coen & Sander Show op radio Joe. Volgens de 52-jarige coureur heeft het er momenteel alles mee te maken dat de concurrentie grote stappen voorwaarts zet en Red Bull blijft klungelen rondom het zelfde niveau. "Ik denk dat Red Bull een beetje is blijven staan en dat de rest sterker is geworden", zo verklaart Verstappen senior.

Raceweekend in Italië

Of Max er in Italië weer een beetje bij kan zitten, weten we na vandaag, want dan zijn de eerste twee vrije trainingen achter de rug. De eerste sessie begint om 13:30 uur en de tweede training start om 17:00 uur. Morgen volgen dan de derde vrije training (12:30u) en de kwalificatie (16:00u). De daadwerkelijke Grand Prix wordt zondag 1 september verreden om 15:00 uur.

