Red Bull bekijkt data en onthult waarom Verstappen zó langzaam was in Zandvoort

Max Verstappen kon tijdens de Dutch Grand Prix geen vuist maken tegen Lando Norris en moest daarom met lede ogen toezien hoe zijn rivaal van McLaren voor de volgepakte oranje-tribunes als winnaar over de streep kwam. De alarmbellen gaan inmiddels af bij Red Bull en de problemen zijn al deels inzichtelijk gemaakt.

Red Bull Racing is direct na het teleurstellend verlopen weekend in Zandvoort gaan analyseren waar het mis is gegaan. Verstappen kwam in de kwalificatie tekort voor pole en moest ook in de race zelf toekijken hoe Norris er met de winst vandoor ging. Verstappen kwam bijna 23 seconden achter zijn concurrent over de finish als tweede. Voor de zomerstop was eigenlijk al duidelijk dat McLaren op dit moment de betere auto heeft, maar in Zandvoort werd dit wel heel erg duidelijk. Verstappen bleek zelfs langzamer te zijn - in de tweede helft van de race - dan teamgenoot Sergio Pérez. Er moet dus wat veranderen en binnen Red Bull denken ze ongeveer te weten wat dat is.

Baanspecifieke issues in Zandvoort

Hoewel nog niet alle gegevens en data inzichtelijk zijn gemaakt, lijken er twee punten naar boven te komen waarmee de knappe koppen binnen Red Bull aan het werk kunnen. Een deel van de problemen was "baanspecifiek", zo laat topadviseur Dr. Helmut Marko weten aan ServusTV. Dat het zondag ook minder warm was op Zandvoort dan in eerste instantie gedacht, speelde ook een rol. "Voor een deel lag het ook aan de temperatuur, die was relatief laag. Het interessante is dat Piastri na de pitstop min of meer hetzelfde tempo reed als Lando [Norris], en toen hij achter Leclerc vast kwam te zitten, hielp het [snelheidsvoordeel] niets", aldus Marko.

Red Bull weet "min of meer" waar problemen Verstappen zitten

Dat gold echter niet voor Norris toen hij achter Verstappen reed en dus spreekt Marko van "enkele inconsistenties". Dat Verstappen zo fors verslagen werd noemt de man uit Graz "alarmerend" en daarom is er gelijk gekeken naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. De grootste problemen aan de RB20 zijn inmiddels duidelijk, zo zegt hij. "We weten min of meer waar de problemen liggen. De auto moet meer in balans zijn. Balans betekent dat de coureur meer vertrouwen heeft en minder glijdt. Dat verbetert tevens de bandenslijtage."

Updates liever vandaag dan morgen

Red Bull werkt dan ook aan updates die de problemen moeten oplossen. Sterker nog: de geplande onderdelen moeten eerder geïntroduceerd gaan worden dan aanvankelijk gedacht. "Er zitten wat dingen in de pijplijn", zegt Marko. "Hoe snel die komen? In het kader van deze nederlaag zou ik zeggen dat kans groter is dat ze gisteren komen dan vandaag."

