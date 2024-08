Martin Brundle denkt dat het gat tussen Max Verstappen en Lando Norris in Zandvoort in de realiteit een stuk kleiner was dan het op het eerste gezicht leek. De presentator vermoedt zelfs dat Verstappen zich bewust ingehouden heeft, om Red Bull zo tot actie te dwingen.

Voorafgaand aan het raceweekend in Zandvoort was het al duidelijk dat Max Verstappen voor het eerst in vier jaar niet de grote favoriet zou zijn voor de overwinning. Het gehele raceweekend had Red Bull het ontzettend lastig, en werd er volop geklaagd over de balans van de wagen. Ondanks alle problemen werd Verstappen uiteindelijk gewoon keurig tweede, maar wel met een achterstand van ruim 22 seconden op Norris. En dat zorgde na afloop van de race voor een hoop onrust bij de fans van Red Bull Racing.

"We moeten begrijpen waar het tekort ligt", zei Horner tegenover Sky F1. "Ik denk dat we dit weekend behoorlijk veel hebben geleerd, maar je kunt zien dat de snelheid die ze op dit circuit hadden uitstekend was. We moeten duidelijk begrijpen hoe we de prestaties van onze systemen kunnen verbeteren", aldus de teambaas.

Brundle denkt echter dat het allemaal niet zo dramatisch is als het op het eerste gezicht leek. De Brit denkt zelfs dat Verstappen in de realiteit wel sneller kon rijden, maar dat hij dat heel bewust niet deed. "Ik gok dat dit niet het snelste was dat Max kon gaan", reageert hij. "Hij wist dat hij Lando niet kon verslaan, en als je zo ver terugvalt, zou het de fabriek een reden geven om haast te maken nietwaar? Daar zou ik vrij zeker van zijn."

Stand van zaken bij Red Bull Racing

Verstappen heeft inmiddels al vijf races niet gewonnen, en het is nog maar de vraag of hij in Monza wél een gooi kan gaan doen naar de overwinning. Vooralsnog staat de Nederlander nog bovenaan het kampioenschap, maar het gat richting Lando Norris wordt steeds kleiner. Ook in het constructeurskampioenschap neemt de voorsprong van Red Bull in rasse schreden af. Er moet dus snel iets veranderen bij het team, wil het de kampioenschappen dit jaar veilig kunnen gaan stellen.

