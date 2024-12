Een voormalig restaurant op het strand van Zandvoort is vandaag vernield door een brand. Circuit Zandvoort is hier samen met Prins Bernhard van Oranje-Nassau de eigenaar van. Er zijn volgens het Haarlems Dagblad drie aanhoudingen gedaan door de politie.

De racebaan in de Noord-Hollandse duinen is sinds maart 2019 in het bezit van Prins Bernhard en diens compagnon Menno de Jong. Niet alleen zijn ze de eigenaar van Circuit Zandvoort, maar ook van verschillende gebouwen rondom het terrein, zoals Bernie's Beachclub. Direct daarnaast stond restaurant Riche, maar is sinds de twee ondernemers het in handen hebben vervallen. De Gemeente Zandvoort zou Prins Bernhard en De Jong er eerder dit jaar op geattendeerd hebben dat het tijd werd om Riche te verbouwen.

Gecontroleerde uitbrandingen na drie aanhoudingen

De herontwikkeling van restaurant Riche, wat naast Bernie's Beachclub ligt op het strand direct langs het terrein van het circuit, heeft echter een forse tegenslag gekregen. Het gebouw is vandaag namelijk verwoest door een brand. Vermoedelijk was het aangestoken door een groep van vijf jongens rond 16:45 uur. Drie zijn er door de politie aangehouden. De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden om ervoor te zorgen dat de duinen niet in de fik vliegen. Via NL-Alert is er advies naar buiten gebracht om in de buurt alle ramen en deuren te sluiten. De Boulevard Barnaart is vanwege de brand ruim afgezet. Er zou niemand gewond zijn geraakt.

Eerste beelden van de brand bij Bernie’s Beachclub in #Zandvoort pic.twitter.com/qPli13Kyhb — Haarlems Dagblad (@hdhaarlem) December 22, 2024

