Het is afgelopen met de Dutch Grand Prix na 2026. De race in de duinen heeft dan wel een contractverlenging voor één jaar in de wacht gesleept, maar daarna houdt het op met de race in Zandvoort. Robert Doornbos reageert nu op het nieuws en deelt een sneer uit aan de overheid.

Mede dankzij de populariteit van Max Verstappen keerde de Grand Prix van Nederland terug in 2021 na een pauze van 36 jaar, en toevallig was het ook het seizoen waarin de Red Bull-coureur uiteindelijk zijn eerste wereldkampioenschap zou verdienen. Vervolgens wist de organisatie in de badplaats meerdere succesvolle edities af te werken en vonden honderdduizenden fans de weg naar Zandvoort om daar een prachtig feest te vieren. Drie keer op rij won Verstappen, waarna Lando Norris de laatste editie won. Lange tijd was de laatste editie gepland voor 2025, maar ook in 2026 komt er nog een editie bij.

Artikel gaat verder onder video

Twee jaar gas geven

Helaas is het wel de laatste versie van de Dutch Grand Prix die we gaan zien en daarna is het afgelopen met de pret. Vanaf dat jaar zullen we helaas geen race in Zandvoort meer gaan zien. Doornbos, groot fan van de race, reageert op Instagram op het nieuws. "Na vier legendarische edities gaan we allemaal nog twee jaar gas geven en finishen op een high! Zandvoort en de organisatie kunnen erg trots zijn op wat ze hebben neergezet. De promotors hebben niet voor niets afgelopen jaar de prijs voor ‘beste F1 Grand Prix-promotor' gewonnen", zo schrijft de voormalig coureur op zijn kanaal.

Schuld van overheid

Hij legt de schuld bij de overheid: "Waarom stoppen ze dan? Nou dat komt omdat er heel veel interesse is vanuit andere landen om een F1 Grand Prix te mogen hosten en daarbij hoge fees en politieke belangen een rol spelen. Helaas is voor de GP van Nederland geen overheidsupport op wat voor manier dan ook. De overheid in Nederland denkt erg klein en ziet niet dat zo’n globaal indrukwekkend event je land echt op de kaart zet! Sterker nog, ze hebben afgelopen editie een nieuwe belasting ingevoerd om de kaartjes nog duurder te maken, ‘funtaks’ hoe verzin je het? Een weekend event van 75 miljoen euro vereist een serieuze begroting en ik heb er alle vertrouwen in dat de promotors de juiste beslissingen hebben genomen en er alles aan gedaan hebben om alsnog deze extra termijn van een jaar te behouden."

Gerelateerd