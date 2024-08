Christian Horner maakt zich geen enkele zorgen over een eventueel vertrek van Max Verstappen naar Mercedes. De teambaas bevestigt dat er een prestatieclausule in het contract van de Nederlander staat, maar benadrukt dat hij zich geen zorgen maakt.

Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest over de toekomst van Verstappen bij het team van Red Bull. De Nederlander werd de afgelopen periode meermaals in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes, als vervanger van de naar Ferrari vertrekkende Lewis Hamilton. Eerder dit weekend gaf Toto Wolff zelfs nog toe dat Mercedes en de familie Verstappen tijdens de afgelopen zomerstop met elkaar in gesprek zijn gegaan. "We hebben nu onze beslissing genomen voor coureurs volgend jaar. Dat is waar we ons volledig op gaan focussen. Hopelijk wordt dat onze rijdersbezetting voor 2026 en de jaren daarna. Echter, dat betekent niet dat de deur is gesloten voor Max om zich bij ons te voegen voor 2026 en de jaren daarna, want we willen wel alle mogelijkheden ophouden, zoals hij dat ook wil", zei Wolff tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans.

Ondanks de aanhoudende geruchten maakt Horner zich geen zorgen over een eventueel vertrek van de drievoudig wereldkampioen. "Nee. Ik vind het verrassend hoeveel er over dit onderwerp gediscussieerd wordt in de open media", wordt de Red Bull-teambaas geciteerd door Crash. "De situatie tussen ons en Max is altijd duidelijk geweest. Ik denk dat anderen kunnen zeggen wat ze willen, maar we voelen ons comfortabel met hoe alles nu staat."

Red Bull heeft gaandeweg dit seizoen een aantal fouten gemaakt, wat een flinke impact heeft gehad op de vorm van de RB20. Het gebrek aan snelheid bij Red Bull werd ook in Zandvoort weer pijnlijk duidelijk, toen Verstappen 22 seconden na Lando Norris over de finishlijn kwam. Gevraagd of de vormdip van Red Bull impact zal hebben op de toekomstplannen van Verstappen voor 2026, reageerde Horner: "Het is aan ons om te presteren. We hebben een overeenkomst tot 2028, dus het is aan ons om te presteren." Hij voegt eraan toe: "Ik heb de auto van Toto vandaag niet zo goed zien presteren."

Prestatieclausule contract Verstappen

Officieel staat Verstappen nog tot 2028 onder contract bij Red Bull, toch betekent dat niet dat hij tot die tijd bij de Oostenrijkse renstal moet blijven. De kans is ontzettend groot dat hij een prestatiegerichte exitclausule in zijn contract heeft staan, waarmee hij het team zou kunnen verlaten als ze er niet in slagen om een competitieve auto te leveren. Horner begrijpt dit, maar lijkt zich alsnog geen zorgen te maken. "Kijk, 2028 is ver weg. Het is aan ons om een winnende auto te produceren. Ben jij hier nog in 2028? Ieder contract heeft een prestatieclausule erin staan. We gaan het niet hebben over wat die elementen precies zijn, maar zolang we een competitieve auto leveren, weten wij wat de situatie is."

