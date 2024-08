David Coulthard is het met Eddie Jordan eens dat het een groot risico zou zijn om Kimi Antonelli in 2025 al te laten debuteren bij Mercedes. Hoewel Coulthard er niet aan twijfelt dat Antonelli een groot talent is, maakt hij zich zorgen over de mentale volwassenheid van de jonge coureur.

Er is de afgelopen periode veel gespeculeerd over het lege stoeltje naast George Russell voor 2025. Aangezien Max Verstappen voorlopig niet beschikbaar lijkt te zijn en Carlos Sainz zich al vastgelegd heeft bij het team van Williams, zijn alle blikken gericht op Antonelli. De Formule 2-coureur mag dan pas 18 jaar oud zijn, maar wordt nu al gezien als de grootste kanshebber op het lege stoeltje. Eddie Jordan liet al optekenen dat hij dit een slecht idee vindt, omdat Mercedes hiermee veel te veel druk op de rookie zou leggen, wat niet eerlijk zou zijn.

Coulthard snapt de kritiek van Jordan op Wolff wel. "Het is een interessante kwestie, ik denk wel dat er een risico is", reageert de Schot in de podcast Formula for Success. "Het gaat er niet om of hij kan rijden, want hij is overduidelijk enorm getalenteerd, maar het gaat om de mentale volwassenheid. Zelfs Max [Verstappen], die 26 is en jarenlange ervaring heeft in de Formule 1, is nog steeds volwassener aan het worden. Ik denk dat een Formule 1-coureur wat dat betreft rond zijn dertigste op zijn piek zit."

Is F2 een goede maatstaf voor succes in F1?

Jordan gaf in dezelfde podcast aan dat hij niet het gevoel heeft dat Antonelli klaar is voor die verantwoordelijkheid, omdat hij het er in de Formule 2 niet zo sterk vanaf brengt. Coulthard twijfelt of je daarvoor wel naar de Formule 2 kunt kijken. "We hebben [volgend jaar] ook Ollie Bearman bij Haas, die heeft ook een beetje een matig Formule 2-seizoen." Bearman maakte eerder dit jaar zijn officiële Formule 1-debuut bij het team van Ferrari in Djedda, en kwam hierbij als zevende over de finish. Hoewel hij in de Formule 1 dus direct wist te presteren, staat hij in de Formule 2 momenteel op een teleurstellende vijftiende plek in het klassement. Toch zullen we hem in 2025 gewoon op de grid zien met het team van Haas.

"Het is lastig", erkent Coulthard. "Als de Formule 2 het voorbeeld is van wie er in de Formule 1 moet rijden, dan hoort Felipe Drugovich een stoeltje te hebben. Hij won het kampioenschap [in 2022] met een grotere marge dan wie dan ook. Dan zal iemand zeggen: 'Ja, maar het was zijn tweede jaar.' Het is Lewis zijn achttiende of negentiende seizoen in de Formule 1. Het maakt niet uit welk jaar het is, maar het draait erom of je wint of niet. Hoe je het ook bekijkt, te veel goede coureurs, niet genoeg stoeltjes", vat de voormalig Formule 1-coureur het mooi samen.

