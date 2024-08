De geluiden dat Logan Sargeant op staande voet ontslagen wordt bij het team van Williams nadat hij in Zandvoort opnieuw een bolide afschreef, nemen steeds serieuzere geluiden aan. Maar wie maken er in dat geval kans om de Amerikaan te vervangen?

Logan Sargeant is bezig aan zijn tweede en hoogstwaarschijnlijk voorlopig laatste seizoen in de Formule 1. De 23-jarige coureur maakte afgelopen jaar zijn debuut in de sport bij het team van Williams, maar heeft tot op heden weinig indruk weten te maken. Zijn contract bij het team wordt om die reden niet verlengd, en kijkend naar de grid voor het seizoen van 2025, is het zeer onwaarschijnlijk dat we Sargeant volgend seizoen nog in de koningsklasse van de autosport terug gaan zien. Het begint er echter steeds meer op te lijken dat Sargeant zijn laatste Grand Prix al verreden heeft.

Artikel gaat verder onder video

Einde verhaal voor Sargeant?

In Zandvoort schreef de Amerikaan zijn met updates volgepakte Williams volledig af, nadat hij tijdens de derde vrije training een domme fout maakte. Sargeant reed met zijn rechter voorwiel over het natte gras, verloor de controle en schoof vervolgens hard de muur in. De schade was dusdanig groot, dat de auto niet op tijd gerepareerd kon worden om deel te nemen aan de kwalificatie. In de wandelgangen klinken ondertussen geluiden dat hiermee de spreekwoordelijke maat vol was voor teambaas James Vowles. Hij zou vanaf aankomend weekend in Monza al een andere coureur in de auto willen hebben.

Mick Schumacher

Inmiddels is bekend dat Vowles bij Mercedes en Red Bull Racing op de koffie is geweest, om te vragen naar de beschikbaarheid van hun reservecoureurs. Bij Mercedes is dit Mick Schumacher. De 25-jarige Duitser verreed al twee seizoenen in de Formule 1 voor het team van Haas, maar wist destijds niet uit te blinken. Wolff sprak vervolgens in de media uit dat hij Schumacher graag in het Williams-zitje zou zien, dus dat lijkt goed te zitten.

Liam Lawson

Liam Lawson

Red Bull Racing beschikt over reservecoureur Liam Lawson. Lawson verreed afgelopen seizoen een aantal races namens Visa Cash App RB ter vervanging van de geblesseerde Daniel Ricciardo. Helmut Marko sprak recent uit dat Lawson in 2025 hoe dan ook in één van de vier Red Bull-auto's zal zitten, en teambaas Christian Horner liet weten dat hij Lawson best uit wil lenen aan Williams, als ze hem terug mogen roepen zodra ze hem zelf nodig hebben.

Franco Colapinto

Franco Colapinto (links)

Dan is er nog een derde kandidaat, al is deze aanzienlijk minder waarschijnlijk. De 21-jarige Franco Colapinto komt dit jaar uit in de Formule 2, en maakt deel uit van het opleidingsprogramma van Williams. BBC-reporter Andrew Benson meldt dat zijn naam ook een paar keer is gevallen als mogelijke vervanger van Sargeant.

Gerelateerd