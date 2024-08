Sebastian Vettel hoopt dat het team van Williams ervoor kiest om Mick Schumacher op de plek van Logan Sargeant te zetten. De Duitser stelt dat Schumacher de ideale keuze is voor Williams, en dat hij de kans verdient om zichzelf te bewijzen.

Officieel staat Sargeant nog tot eind 2024 onder contract bij Williams, maar het heeft er alle schijn van dat hij zijn laatste race voor de renstal al gereden heeft. De Amerikaan wordt al langere tijd bekritiseerd om zijn teleurstellende prestaties en vele incidenten, maar kon tot voor kort rekenen op de steun van Williams-teambaas James Vowles. Zijn flinke crash tijdens de derde vrije training voor de Dutch Grand Prix, lijkt echter de laatste druppel te zijn geweest. Er wordt namelijk van alle kanten gespeculeerd dat hij vanaf het aankomende raceweekend in Monza vervangen gaat worden.

De grote vraag is nu echter: wie wordt zijn vervanger? De twee meest genoemde opties zijn Liam Lawson en Mick Schumacher. Beide opties brengen voor- en nadelen met zich mee. Red Bull heeft al aangegeven dat het best bereid is om Lawson aan Williams uit te lenen, mits de Oostenrijkse renstal hem terug kan roepen indien dit nodig blijkt. Ook Mick Schumacher wordt gezien als een zeer sterke optie, zeker gezien zijn huidige werkzaamheden bij Mercedes. "Als het mijn beslissing was, zou ik naar Mick neigen", vertelt Vettel tegenover Bild. "Natuurlijk ben ik een beetje bevooroordeeld omdat hij mijn vriend is, maar naar mijn mening is hij de beste oplossing."

"Mick heeft twee jaar ervaring in de Formule 1 als coureur, heeft door zijn huidige rol een zeer breed technisch inzicht, kent de Mercedes-motor en is als persoon enorm volwassen geworden sinds hij Haas verliet", vervolgt Vettel. "Mick is een goede coureur. Hij won de Formule 2 en de Formule 2, dat is absoluut geen vanzelfsprekendheid. Nu is hij weer wat volwassener geworden. Ik weet zeker dat hij bij Williams kan overtuigen. Vooral omdat hij, in tegenstelling tot andere kandidaten, het coureursveld van de Formule 1 kent en de circuits kent. Dat is een groot voordeel", aldus de viervoudig wereldkampioen.

Schumacher v.s. Colapinto

Formule 2-coureur Franco Colapinto zou eventueel ook nog ingezet kunnen worden door Williams. Colapinto zit in het juniorenprogramma van Williams en kent het team daardoor heel goed, iets wat niet geldt voor Schumacher. Hoewel het volgens Vettel van belang is dat een coureur zich in de juiste omgeving bevindt, denkt hij niet dat dat doorslaggevend zal zijn. "Privé zit hij sowieso in een goede omgeving, maar bij Haas was dat niet helemaal het geval. Dan is het voor iedere coureur lastig om het maximale uit zichzelf en uit de auto te halen. Hij zou dat met Williams kunnen doen. Ik hoop dat hij de kans krijgt en de wereld kan laten zien waar hij toe in staat is. Mick is onterecht gebrandmerkt door zijn twee jaar bij Haas. Natuurlijk maakte hij fouten, maar de auto was niet competitief. Veel mensen hebben een verkeerd beeld van hem", besluit Vettel.

