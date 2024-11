Volgens viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel beschikt Max Verstappen, ondanks het materiaal, nog altijd over de beste papieren om de wereldtitel te pakken. 'Seb' wijst naar mentaliteit van de Nederlander, die in zijn ogen maar weinig fouten maakt.

Met een achterstand van 47 punten van Lando Norris op Verstappen, gaat de koningsklasse het raceweekend in Brazilië in. De MCL38 bewees vrijdagavond wederom dat dit momenteel het snelste pakket is. Verstappen kon niet verder komen dan P4 met een achterstand van ruim vier tienden van een seconde. De missie voor Verstappen is duidelijk in de resterende wedstrijden, zo moet hij vooral aan schadebeperking doen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Piastri is bereid om Norris te helpen aan sprintzege in jacht op Verstappen

'We zien zelden fouten van Max'

'Seb' verwacht dat de opdracht voor schadebeperking uiteindelijk succesvol wordt afgerond door Verstappen. "Hoe graag ik ook zou willen dat we allemaal tot het einde [van het seizoen red.] een echt spannende race hebben, denk ik dat Max nu zo gehard is, zo zelfverzekerd in zijn rijden – we zien zelden fouten van hem, aan zijn kant. Ook al is zijn auto misschien niet meer zo sterk als aan het begin van het jaar, zie ik hem nog steeds als de favoriet", opent Vettel bij Sky Deutschland.

OOK INTERESSANT: Dit is waarom Leclerc geen taakstraf kreeg, maar Verstappen wel

Favorietenrol ligt bij Verstappen

Hoewel McLaren er qua snelheid nog altijd goed voorstaat, zijn de Ferrari's inmiddels ook een stuk dichter bij gekomen en dat ziet Vettel toch wel als een flinke uitdaging voor McLaren. "Ik denk dat hij [Verstappen] nog steeds sterk genoeg is om altijd genoeg punten te scoren. En Lando zit niet meer in een positie waarin hij elke race zo gemakkelijk kan winnen. Dus ik zou zeggen dat de rol van favoriet duidelijk is – en die ligt bij Max. Maar natuurlijk hoop ik als onafhankelijke toeschouwer ook dat het nog spannender wordt", aldus de viervoudig kampioen.