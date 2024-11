Dit is waarom Leclerc geen taakstraf kreeg, maar Verstappen wel

De FIA heeft Charles Leclerc, net als Max Verstappen, gestraft voor zijn taalgebruik tijdens de persconferentie. Toch valt het op dat de strafmaat in beide gevallen anders is. Waarom heeft de FIA twee verschillende straffen uitgedeeld voor hetzelfde vergrijp?

De afgelopen weken is vooral de FIA het gespreksonderwerp en dat is niet altijd even positief geweest. De stewards stonden onder een vergrootglas voor inconsistent beleid, maar dan ging het ten minste nog over de acties op de baan. Tijdens de persconferentie in Singapore floepte Verstappen er een 'fucked' uit toen hij het over de staat van zijn RB20 had. De FIA heeft als antwoord daarop een taakstraf uitgedeeld aan de Nederlander. Charles Leclerc deed afgelopen week niet veel anders en dacht 'fuck' toen hij een momentje van overstuur had en verklaarde dat op de persconferentie in Mexico. De FIA nam echter een week de tijd om het 'vloeken' van de Monegask te bestraffen, daar waar Verstappen enkele uren na zijn uitspraak kon rekenen op een beslissing van de autobond. Ook de strafmaat verschilt, want daar waar Verstappen een taakstraf heeft gekregen, komt Leclerc weg met een boete.

Verstappen maakte zich schuldig aan 'wangedrag'

In aanloop naar het raceweekend in Singapore, gaf FIA-president Mohammed Ben Sulayem aan dat het orgaan beter gaat letten op het taalgebruik van de coureurs. Verstappen zou daar het schoolvoorbeeld van worden, zo bleek. De Nederlander werd voor zijn taalgebruik gestraft. "Tijdens het beschrijven van zijn auto op het evenement in Azerbeidzjan gebruikte hij [Verstappen] taal die doorgaans wordt gezien als grof, ongepast of mogelijk aanstootgevend, en niet geschikt wordt geacht voor uitzending. Dit wordt beschouwd als 'wangedrag' zoals gedefinieerd in Artikel 20 van de Internationale Sportcode, en vormt een overtreding van Artikel 12.2.1.k. De Stewards merkten op dat het taalgebruik niet was gericht aan een persoon of groep", zo was de beargumentatie van de stewards.

FIA-steward Johnny Herbert

Scheldverbod was bekend, dus daarom komt FIA met zwaardere straf

Hoewel Verstappen een redelijk woordje over de grens spreekt, is Nederlands zijn moedertaal. In Nederland is het gebruik van 'fuck' minder heftig dan wellicht in het buitenland en ook dat begrepen de stewards. "Bij zijn oproep aan de stewards verklaarde de bestuurder dat het gebruikte woord deel uitmaakt van zijn normale spreektaal zoals hij die geleerd heeft, waarbij hij opmerkte dat Engels niet zijn moedertaal is. Hoewel de stewards dit begrip kunnen opbrengen, benadrukken ze het belang voor rolmodellen om zich bewust te zijn van hun taalgebruik in openbare fora, vooral wanneer ze niet onder specifieke druk staan. Verstappen bood zijn excuses aan voor zijn gedrag." Ook liet de FIA weten dat het taalgebruik niet gericht was tegen een specifieke groep. "Omdat dit onderwerp echter eerder is aangesneden en bekend is bij de teams, besloten de Stewards een zwaardere straf op te leggen dan eerder en dat Verstappen verplicht wordt tot het verrichten van enige vorm van openbare dienstverlening", zo werd bepaald dat Verstappen een taakstraf kreeg.

Leclerc herhaalde situatie die zich in de auto afspeelde

Voor Leclerc lijken er verzachtende omstandigheden te zijn. Zo was de vraag die de Monegask kreeg blijkbaar suggestief, zo concludeert de autobond. "De stewards constateerden dat Charles Leclerc tijdens het beantwoorden van een ietwat suggestieve vraag – waarin hem werd gevraagd wat hij tegen zichzelf zei aan het einde van de race terwijl hij probeerde de controle over de auto te behouden in de laatste bocht – grof taalgebruik gebruikte, wat de accurate weergave was van wat hij op dat moment voelde. Leclerc realiseerde zich onmiddellijk zijn fout en bood zijn excuses aan", zo lijkt alles nog hetzelfde als bij het 'vergrijp' van Verstappen.

Excuses kwam direct

Het grote verschil is dat Leclerc direct zijn excuses aanbood. "De Stewards beschouwden als verzachtende omstandigheid dat Leclerc direct zijn excuses aanbood. De Stewards concluderen dat er een overtreding heeft plaatsgevonden en dat een straf gerechtvaardigd is, ondanks het berouwvolle gedrag van de bestuurder. De Stewards vinden echter dat deze overtreding niet hetzelfde niveau bereikte als de meest recente zaak, en besloten daarom een boete op te leggen van €10.000, waarvan €5.000 voorwaardelijk is, mits er binnen 12 maanden geen herhaling plaatsvindt", zo valt te lezen.

Verschil

Het grote verschil tussen het geval van Verstappen en van Leclerc lijkt dus het feit te zijn dat de Monegask direct zijn excuses aanbood, maar dat deed hij met de kennis dat Verstappen een taakstraf kreeg. Daarbij valt op dat er bij Verstappen wordt aangegeven dat het onderwerp (vloeken) onlangs was aangesneden en bekend was bij de teams en Verstappen dus beter had moeten weten. Dit zou dan bij Leclerc extra het geval moeten zijn, maar daar wijst de autobond vooral naar de excuses die de Monegask maakte na het 'gevloek'.

