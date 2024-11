Hoewel Oscar Piastri eerder in het seizoen nog grote moeite had met teamorders, legt de Australiër na zijn sprintpole in Brazilië uit dat hij de deur wagenwijd openzet voor teamgenoot Lando Norris. Die kan alle punten in jacht op Max Verstappen namelijk wel gebruiken.

Het team van McLaren heeft voor het raceweekend in Brazilië wederom een aantal nieuwe onderdelen meegenomen. Zo heeft het team, naast verschillende versies van de beamwing, ook nog een compleet nieuwe achtervleugel meegenomen. Het papaja-oranje teams was al een tijdje de snelste en lijkt ook met die updates nog te beschikken over de rapste wagen.

'Één-tweetje is het doel, maakt niet uit in welke volgorde'

Norris staat van het McLaren-duo het dichtst bij klassementleider Verstappen en Piastri geeft in gesprek met Sky Sports F1 aan dat hij de teamrol gaat invullen, als dat nodig is. "We zullen zien hoe het tempo morgen voor ons beiden is. Ik denk dat eerste en tweede het eerste doel is, en dan zullen we zien wat de volgorde is. Ik weet dat Lando meedoet aan de race voor het coureursklassement, en voor het team maakt het niet uit hoe we ervoor staan", zo legt Piastri uit.

Sprintzege niet belangrijk voor Piastri

De winnaar van de sprintrace krijgt acht punten en dat loopt per punt af naar de nummer acht. De sprintzege uit handen geven, daar draait Piastri zijn hand niet voor om. "Ja, dat heb ik gezegd toen we deze discussies hadden. Het zou leuk zijn om te winnen, maar het is een verschil van één punt en het is niet de hoofdrace, dus we zullen zien. Lando heeft de punten in het coureursklassement veel harder nodig dan ik. Natuurlijk wil ik nog steeds winnen, dus ik doe mijn best en heb een goed tempo, dat zal vast niet onopgemerkt blijven", aldus Piastri.