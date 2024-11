Franco Colapinto verhuist na dit seizoen naar Red Bull, zo meldt een Argentijnse journalist die ook al de primeur had toen Colapinto zijn debuut ging maken bij Williams. Ook vanuit Mexico klinken geluiden dat Red Bull zeer waarschijnlijk een akkoord heeft bereikt met de revelatie van dit F1-seizoen.

Het gaat ineens razendsnel met de carrière van Colapinto, de 21-jarige coureur uit Argentinië. Slechts enkele maanden geleden maakte hij zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Williams, waar hij de tegenvallende Logan Sargeant mocht vervangen. Colapinto deed dit dusdanig goed, dat verschillende teams interesse begonnen te tonen in zijn diensten, waaronder naar verluidt ook Red Bull. Het Oostenrijkse topteam lijkt spoedig afscheid te gaan nemen van Pérez, die het hele seizoen al niet weet te overtuigen en daarnaast al eerder ternauwernood aan een ontslag wist te ontkomen. Red Bull zou in Colapinto een uitstekende versterking zien voor haar rijderspool.

Argentijnse journalist claimt opnieuw Colapinto-primeur

De Argentijnse journalist die ook al als eerste wist te melden dat Colapinto mocht in gaan stappen bij Williams, laat nu weten een nieuwe primeur te hebben. Volgens hem is de deal tussen Colapinto en Red Bull rond. Hij suggereert zelfs dat Dr. Helmut Marko en Christian Horner de piepjonge Argentijn direct naast Max Verstappen gaan zetten als vervanger van Pérez. "Meer dan een maand geleden heb ik jullie bij Todo Motor een absolute scoop gegeven dat Colapinto naar de Formule 1 zou gaan tot het einde van het jaar", zo laat de journalist in een video - die je hieronder kunt bekijken - weten.

'Red Bull en Colapinto akkoord over 2025'

Hij vervolgt: "Nou, vandaag is het vrijdag, zeven minuten over drie welteverstaan, en ik laat jullie bij deze weten dat op dit moment Colapinto al de tweede coureur is van Red Bull voor 2025. Exclusieve scoop van Todo Motor." Ook vanuit Mexico klinken voorzichtig soortgelijke geluiden, al willen zij de deal nog niet bevestigen. "James Vowles [teambaas Williams, red.] die publiekelijk zijn mening geeft over welke posities Colapinto in kan nemen binnen de Red Bull-familie, doet niets anders dan suggereren dat er al een overeenstemming is bereikt tussen beide partijen", zo laat Alberto Tello de Meneses op X weten.

Horner gespot bij motorhome Williams, Pérez op weg naar uitgang?

In Brazilië, waar de Formule 1 dit weekend een Sprint-format afwerkt, werd Horner ook al gezien bij het motorhome van Williams, zeer waarschijnlijk om de laatste plooien glad te strijken omtrent de komst van Colapinto. Mocht de Argentijn daadwerkelijk bevestigd worden door Red Bull voor 2025, dan is het hoogstwaarschijnlijk Pérez die moet vrezen voor zijn plek binnen de Oostenrijkse familie. In theorie zou ook Lawson nog aan de kant geschoven kunnen worden, maar niets wijst er momenteel op dat dat gaat gebeuren.