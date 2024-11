McLaren heeft goede zaken gedaan in de kwalificatie voor de Sprint. Oscar Piastri pakte pole, voor teamgenoot Lando Norris. Hiermee werd een één-twee verzekerd. De derde plek was er voor Charles Leclerc. Max Verstappen werd vierde en staat morgen dus voor een hels karwei in de Sprint op São Paulo.

Onder de dreiging van regen ging de kwalificatie voor de Sprint op het Autódromo José Carlos Pace, kortweg Interlagos, van start. Op de medium band gingen de coureurs naar buiten en het waren de Ferrari's die het spits afbeten. Het waren echter nog geen snelle tijden, want diverse coureurs doken eronderdoor. Na de eerste runs was het Piastri die aan de leiding ging, gevolgd door Hülkenberg, Lawson, Verstappen en Paistri, die gezamenlijk de top vijf vormden en veilig leken voor de volgende sessie. Dit gold echter niet voor de Ferrari's, die na hun eerste run flink waren weggezakt en dus nog even aan de bak moesten. Dit gold eveneens voor de Aston Martins, die er naar de eerste run nog niet goed bijzaten.

SQ1: Norris pijlsnel, beide Aston Martins vliegen eruit

Ferrari wist zich echter voldoende te herpakken in de tweede run, waardoor ze zich veilig wisten te rijden voor de tweede kwalificatiesessie. Dit lukte de beide Aston Martins niet, zij vlogen er allebei uit. Dat gold ook voor Ocon, Tsunoda en Zhou. Verstappen ging uiteindelijk als nummer zes door naar de tweede sessie, kort achter teamgenoot Pérez. Verstappen verloor wat tijd in de tweede sector vanwege een moment van overstuur. Het was Norris die verreweg met de snelste tijd doorstootte naar SQ2. De Brit reed in zijn McLaren een pijlsnelle tweede ronde.

SQ2: Red Bull en Pérez blunderen, McLaren opnieuw rap

In de tweede sessie was Norris opnieuw razendsnel en klokte hij als eerste dit weekend een 1:09.063. Hiermee was hij in zijn eerste run maar liefst een dikke vier tienden sneller dan nummer twee Verstappen en nummer drie Sainz. Hamilton moest nog even aan de bak, want hij kwam na zijn eerste run niet verder dan plek tien. Haas en VCARB kozen ervoor maar één run te doen en gingen pas in de laatste twee minuten naar buiten. Het werd daarom bijzonder spannend in de slotfase, ook omdat Pérez te laat door zijn team naar buiten werd gestuurd en zodoende geen tweede snelle ronde kon doen. Het werd billenknijpen voor de Mexicaan, die het uiteindelijk niet redde. Datzelfde gold ook voor Hamilton, Bottas, Colapinto en Hülkenberg.

SQ3: Piastri op pole, Norris ruim voor Verstappen

Aangekomen in de allesbeslissende fase werden de messen geslepen. Wie ging er met pole vandoor voor de sprintrace van morgen? Norris en Piastri waren de eersten met een tijd en konden zodoende ook nog een tweede run doen, in tegenstelling tot de rest. Dit wierp z'n vruchten af, want Piastri ging - op nieuwe banden - naar pole en Norris werd tweede. Daarachter volgden Leclerc en Verstappen.

