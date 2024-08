Toto Wolff zou graag zien dat Mick Schumacher vanaf het komende raceweekend in Italië het stoeltje van Logan Sargeant bij Williams overneemt. Volgens de Oostenrijker hebben we de echte Schumacher nog niet gezien, en verdient hij deze kans.

Sargeant staat officieel nog tot eind 2024 onder contract bij het team van Williams, maar het begint er steeds meer op te lijken dat hij het seizoen niet meer af gaat maken. Sterker nog, het zou zomaar kunnen dat de Dutch Grand Prix zijn laatste Formule 1-race was. De Amerikaanse coureur wordt al langere tijd bekritiseerd om zijn gebrek aan prestaties, en het grote aantal crashes waar hij bij betrokken raakt. Ondanks die kritiek kon hij lange tijd rekenen op de steun van Vowles, al lijkt dat nu verleden tijd te zijn. In de paddock klinken er namelijk geluiden dat hij aankomend raceweekend al vervangen kan gaan worden.

Wolff hoopt eigenlijk dat Mick Schumacher, die momenteel onder contract staat bij Mercedes, zijn plek over mag gaan nemen. "Ik hoop echt dat Mick de kans krijgt, want we hebben de echte Mick nog niet gezien", wordt de Mercedes-teambaas geciteerd door Formula1.com. "Je wint niet de Formule 4, Formule 3 en Formule 2 om het dan vervolgens niet goed te doen in de Formule 1. Ik denk dat hij een kans verdient. Als de kans zich bij Williams zou voordoen, is dat iets wat we toe zouden juichen. Maar het is de beslissing van James Vowles."

Liam Lawson

Het is echter nog maar afwachten of Schumacher daadwerkelijk de kans zal krijgen, gezien Liam Lawson momenteel de favoriet lijkt om Logan Sargeant te vervangen. Sterker nog, volgens verschillende bronnen zijn er in Zandvoort zelfs al gesprekken gevoerd tussen Vowles en Horner. Laatstgenoemde gaf daarnaast toe best bereid te zijn om de coureur uit te lenen. "Het hangt van de voorwaarden af", zei Christian Horner tegenover onder andere GPFans. "Als we hem nodig hebben, dan moeten we hem op korte termijn wel terug kunnen krijgen. Maar als zij een coureur nodig hebben voor volgend weekend, dan staan we daar zeker voor open."

