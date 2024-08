Eddie Jordan denkt dat Toto Wolff een grote fout zou maken door Kimi Antonelli in 2025 in te laten stappen bij het team van Mercedes. Jordan is van mening dat er hierdoor veel te veel druk op de jonge coureur zou komen te staan, en dat hij beter nog een jaartje in de Formule 2 kan uitkomen.

Vanaf het eerste moment dat bekendgemaakt werd dat Lewis Hamilton in 2025 de overstap gaat maken van Mercedes naar Ferrari, is er veel te doen geweest om het lege stoeltje naast George Russell. De afgelopen maanden werden er een aantal verschillende coureurs in verband gebracht met een mogelijke overstap naar de Duitse renstal, waaronder ook Carlos Sainz en Max Verstappen. Inmiddels heeft Sainz getekend bij Williams, en heeft Wolff al laten weten dat Verstappen voor 2025 eigenlijk niet meer als optie gezien wordt. In de Podcast Formula for Success vertelt Eddie Jordan dat hij wel denkt te weten wie er in 2026 voor Mercedes uit zal komen. "Van wat ik gehoord heb, moet ik Max zeggen", onthult hij.

De grote vraag blijft echter, wie zit er dan in 2025 naast Russell? "Ik denk dat hij [Wolff] voor Antonelli zal gaan, ook al denk ik zelf dat dat een fout zou zijn", vertelt Jordan. "Ik zal je uitleggen waarom dat een fout zou zijn. Ik denk dat je ongelooflijk veel druk op hem zou leggen. Mercedes zou moeten vechten om de constructeurstitel, terwijl ze tegelijkertijd nog op Antonelli moeten letten. Dat is wat Toto wil doen, maar je moet hem niet in de spotlights zetten. Dan is hij als een hert in de koplampen. Dat moet je niet willen, dat is niet eerlijk."

Kimi Antonelli in de Formule 2

Antonelli wordt gezien als één van de meest veelbelovende junioren, en het lijkt slechts een kwestie van tijd voor hij de overstap zal maken richting de Formule 1. Hij won vorig jaar nog het FRECA-kampioenschap met Prema, en is momenteel bezig aan zijn eerste seizoen in de Formule 2 met datzelfde team. Met nog vier raceweekenden te gaan staat hij op de zevende plek in het kampioenschap, en is de titel eigenlijk al buiten handbereik. Volgens Jordan kan hij daarom nog wel een extra jaartje in de opstapklasse gebruiken. "Hij doet momenteel niet genoeg in de Formule 2", benadrukt de voormalig teambaas. "Hij geeft mij nog niet het gevoel dat hij klaar is om Grands Prix te gaan winnen of om onder die druk te staan bij Mercedes."

