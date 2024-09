Max Verstappen heeft nog een contract tot medio 2028 bij Red Bull Racing, maar het is absoluut geen zekerheidje dat hij deze overeenkomst vol gaat maken. Er zijn vraagtekens bij de ontwikkeling van Red Bull, nu én richting 2025 en 2026. Verstappen houdt zijn ogen en oren dan ook open en sprak al met Mercedes en nog enkele andere F1-teams, zo heeft vader Jos Verstappen bevestigd.

Verstappen veroverde al drie keer op rij de wereldtitel bij Red Bull en het leek er lange tijd op dat hij ook betrekkelijk eenvoudig een vierde kampioenschap ging bijschrijven. Echter, de rollen op de grid zijn inmiddels omgedraaid en het is niet langer Red Bull dat de boventoon voert. Verstappen heeft weliswaar een riante voorsprong in het klassement, maar alles wijst er de laatste weken op dat McLaren onder aanvoering van Lando Norris hem spoedig gaat bijhalen. En dat heeft alles te maken met de moeizame ontwikkeling van de RB20. De gebrachte upgrades pakken niet uit zoals gehoopt en na de kritiek van Verstappen over de balans werd langere tijd niet geluisterd, zo vertelde Jos eerder al. Dit maakt ook dat men zich niet alleen zorgen maakt over 2024, maar ook over 2025. En wat te denken van 2026, wanneer de nieuwe reglementen hun intrede doen?

Meerdere issues bij Red Bull doen Verstappens twijfelen

Het is echter niet alleen de matige ontwikkeling van de auto die voor vraagtekens zorgt in kamp Verstappen. Begin dit jaar was er natuurlijk het gedoe rondom teambaas Christian Horner en van de Brit is eveneens bekend dat hij maar moeilijk door één deur kan met Jos. Laatstgenoemde gaf recentelijk ook aan geen vertrouwen meer te hebben in Horner. Verder is er ook nog de leegloop bij Red Bull, waar de Verstappens grote namen, zoals Adrian Newey en Jonathan Wheatley, zien vertrekken. Tot slot zijn er ook nog de nieuwe reglementen, die vanaf 2026 ingevoerd gaan worden in de Formule 1. Hierbij gaat het complete motorconcept op de schop en het is nog maar de vraag of Red Bull Ford Powertrains, dat voor het eerst een eigen motor ontwikkelt, een goede krachtbron kan afleveren. De eerste geruchten over de voortgang hiervan, zijn niet bijster positief.

Verstappen naar Mercedes nog steeds serieuze optie

Dit alles zorgde er al in een vroeg stadium voor dat Verstappen in verband gebracht werd met een overstap naar Mercedes. Toto Wolff solliciteerde openlijk naar de komst van de Nederlander, maar uiteindelijk werd de deur door Verstappen dichtgegooid. Althans, voorlopig. Hij sloot de deur voor 2025, maar niet voor de jaren daarna. Dit betekent echter niet dat de gesprekken tussen Mercedes en kamp Verstappen zijn gestopt. Sterker nog: tijdens de zomerstop is er nog een ontmoeting geweest tussen beide partijen. Dit inzet is echter niet meer een overstap in 2025, maar in 2026. Jos heeft bevestigd dat er inderdaad wordt gesproken met Mercedes. Dit zei hij in de Coen & Sander Show op Radio Joe.

Verstappen "kijkt rond" met oog op toekomst

Niet alleen bevestigde Jos de gesprekken met Mercedes, ook gaf hij openlijk toe dat er conversaties zijn met andere teams, al lijken deze een stukje minder serieus. De vader van Max bevestigde eveneens dat hij en zijn zoon hun oren en ogen open houden wat betreft de toekomst. "We houden alle opties altijd open en we kijken altijd rond", zo geeft Jos eerlijk toe. "Wij zijn geen mensen die snel overstappen naar andere teams, maar je moet wel je oren en ogen openhouden voor de toekomst. En dat blijft zo."

Jos bevestigt gesprekken Mercedes en andere F1-teams

Hij vervolgt: "Kijk, wij willen gewoon in de beste auto zitten en wij willen wedstrijden winnen, maar op dit moment ziet het er gewoon niet naar uit dat dat het geval is", zo doelt hij op de huidige vorm van Red Bull. Vervolgens krijgt Jos de vraag of de kans groter wordt dat Max gaat overstappen als de auto van Red Bull blijft teleurstellen. "Ja, dan zal dat wat groter worden ja", zo klonk het antwoord. Maar is dat dan ook Mercedes? "Nou, daar hebben we gesprekken mee gehad, maar we hebben ook gesprekken met andere teams."

Verstappens willen blijven winnen

Het is met 'andere teams' echter niet dusdanig serieus dat er al contracten klaarliggen. "Dat is inherent, want je ziet elkaar constant op het circuit en je praat met elkaar. Maar niet in die mate dat er over contracten gesproken wordt. Maar je wil gewoon weten wat er aan de orde is, hoe het eruitziet en ja, je houdt alles in de gaten. We willen toch wedstrijden en kampioenschappen blijven winnen."

