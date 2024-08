Jos doet onthulling: 'Kritiek Max niet geloofd of gezien door Red Bull'

Max Verstappen zou al vroeg in het huidige Formule 1-seizoen bij Red Bull Racing hebben aangekaart dat er iets mis was met de balans van de RB20. Dit werd echter binnenskamers gehouden en de Oostenrijkse renstal zou ook Max niet hebben 'geloofd of gezien', zo meldt vader Jos Verstappen.

De laatste weken horen we Verstappen openlijk kritiek uiten op met name de balans van de Red Bull. Ook teambaas Christian Horner en Dr. Helmut Marko hebben inmiddels publiekelijk erkent dat daar de grootste problemen zitten om de strijd met McLaren goed te kunnen voeren. Echter, deze problemen zijn voor Verstappen helemaal niet nieuw. Al aan het begin van het seizoen - toen hij nog vrijwel alles won - liet hij intern al weten dat er iets niet klopte met de balans. Red Bull wilde echter niet dat dit naar buiten kwam en de kritiek werd binnenskamers gehouden. Ook omdat zij Verstappen niet geloofde of het probleem niet zagen, zo stelt Jos.

Kritiek Verstappen werd binnenskamers gehouden

In de Coen & Sander Show op radio Joe wordt Verstappen senior gevraagd hoe het toch zo kan zijn dat de RB20 plots niet meer goed functioneert. Jos vertelt echter dat het eigenlijk helemaal niet zo plotseling is. Volgens hem heeft Max al heel lang aan de bel proberen te trekken, maar is er niet geluisterd. "Nou, kijk, als je aan het begin van het seizoen de wedstrijden wint, dan voelt het natuurlijk allemaal goed aan, maar hij [Max] heeft toen ook al gezegd van 'de balans klopt niet'. Maar dat is natuurlijk niet naar buiten gebracht, dat probeer je natuurlijk binnenshuis te houden. Maar daar klaagde hij ook al over de balans. Dus Max klaagde er eigenlijk al een maand of drie geleden over", aldus Jos.

Problemen Verstappen niet 'gezien of geloofd'

Maar volgens de 52-jarige coureur werd zijn zoon niet helemaal serieus genomen. "Ze geloofden het niet echt of ze zagen het niet echt", zo zegt hij. Inmiddels is bij Red Bull wel degelijk doorgedrongen dat de problemen bij de balans liggen, maar dat is volgens Jos mosterd naar de maaltijd. "Nu ben je eigenlijk een beetje te laat", zo zegt hij.

