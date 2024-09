Charles Leclerc heeft tegen de verwachtingen in de Grand Prix van Italië gewonnen op het circuit van Monza, de thuishaven van Ferrari. Oscar Piastri kwam als tweede over de streep, gevolgd door teamgenoot Lando Norris. Max Verstappen kende een teleurstellende middag en finishte slechts als zesde. Yuki Tsunoda was de enige uitvaller vandaag.

De start op Monza verliep behoorlijk chaotisch. Norris en Piastri kwamen goed weg van de eerste startrij, maar eerstgenoemde nam te weinig snelheid mee uit bocht twee, waardoor Piastri de aanval - met succes - kon inzetten. Ook Leclerc kon vervolgens aan Norris voorbij. Russell verremde zich bij de eerste bocht, schoot rechtdoor en liep wat schade aan zijn voorvleugel op. Verstappen kon hem passeren en klom daardoor een plekje omhoog. Ook was er een flink moment tussen Hülkenberg en Tsunoda, waarbij eerstgenoemde in de zijkant van de VCARB reed. Tsunoda reed nog wel even door, maar moest zich uiteindelijk terugtrekken aan de race vanwege de opgelopen schade.

Eerste pitstops van kopgroep op Monza

Verstappen was gestart op de harde band en hoopte zodoende langer door te kunnen dan de concurrentie. Zijn team vertelde hem dan ook gewoon op plek zes te blijven hangen, in de hoop dat de auto's voor hem hun medium banden snel aan gort zouden rijden. Norris was de eerste van de kopgroep die naar binnen dook, ook in een poging om Leclerc voorbij te gaan. Daarna ging het snel en kwamen ook coureurs als Leclerc en Hamilton binnen voor een pitstop. De Ferrari-coureur verloor echter wel zijn tweede positie aan Norris. Piastri kwam een ronde later ook binnen, waardoor alleen Sainz nog van de voorste jongens een pitstop moest maken.

Verstappen verliest veel tijd met pitstop

Toen Sainz enkele ronden later ook eindelijk naar binnen ging, was het Verstappen die tijdelijk de leiding overnam, gevolgd door teamgenoot Pérez. In ronde 23 kwam ook Verstappen naar binnen, maar zijn pitstop verliep niet goed. Zijn bandenwissel duurde ruim zes seconden, waardoor hij uiteindelijk als achtste weer terugkwam op de baan. Het zorgde voor zichtbare frustraties bij Verstappen, die tot tweemaal toe op zijn stuur sloeg. Pérez volgde een ronde later en sloot aan op de kont van Verstappen. In de tussentijd werden er ook diverse straffen uitgedeeld. Magnussen kreeg een 10 seconden tijdstraf en Ricciardo moest zelfs 5+10 seconden incasseren.

Norris maakt pitstop en vecht met Verstappen

Piastri ging het tweede gedeelte van de wedstrijd aan de leiding en Norris probeerde bij te blijven, maar zijn banden hielden dit niet vol. Hij moest naar binnen voor een nieuw setje rubber en dat zorgde ervoor dat hij achter Verstappen, op plek zes, terugkwam op de baan. Leclerc nam zodoende de tweede positie over van de Brit in de McLaren. Piastri dook in ronde 39 ook binnen voor zijn tweede pistop, op het moment dat Norris in de kofferbak van Verstappen zat. De Nederlander probeerde het zijn rivaal nog well moeilijk te maken, maar de McLaren ging uiteindelijk wel aan hem voorbij.

McLaren jaagt op Ferrari

In de slotfase moest Piastri vanaf plek twee jagen op Leclerc, die aan de leiding ging omdat hij een pitstop probeerde uit te sparen. Verstappen vocht een kansloze strijd, want hij zat in de eindfase gewoon weer vast op plek zes, met een flinke achterstand op nummer vijf Hamilton. Ook Pérez reed geen sterke wedstrijd, want die reed nog steeds rond op plek acht, dezelfde positie als waar hij was gestart. Achter hem - in de punten - zagen we Magnussen en Albon op plek negen en tien. Norris moest nog voorbij proberen te gaan aan Sainz, die de derde plaats in handen had. Norris slaagde hierin, ongeveer vijf ronden voor het einde.

Leclerc wint verrassend in Italië, Verstappen somber op plek zes

Uiteindelijk kwam Piastri net een paar ronden tekort om Leclerc van de overwinning af te stoten. De Monegask hield het op zijn oude banden vol en greep eindelijk weer eens een zege. Het podium werd uiteindelijk compleet gemaakt door Norris, die als derde finishte, maar ongetwijfeld op meer had gehoopt. Een schrale troost voor de Brit was dat Verstappen ook niet verder kwam dan de zesde plaats, waardoor Norris alsnog inliep op zijn concurrent. Sainz finishte als vierde, Hamilton als vijfde.

