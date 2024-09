Red Bull Racing zakte wederom door het ijs tijdens het raceweekend op Monza. Voor Max Verstappen is de maat nu vol en hij wil dat het roer volledig wordt omgegooid en weigert nog langer excuses te accepteren. Volgens de drievoudig wereldkampioen heeft Red Bull met de RB20 "een monster" gecreëerd. Op zaterdag vond er dan ook een spoedbijeenkomst plaats.

Machteloos en gefrustreerd: zo zag het weekend van Verstappen in Italië eruit. Net als op Zandvoort kon Red Bull niets inbrengen tegen McLaren. Daarnaast moest de Oostenrijkse formatie op Monza ook pas op de plaats maken voor Ferrari en Mercedes, die ook duidelijk sneller waren dan de RB20. Dat de frustratie hoog zit bij Verstappen, werd wel duidelijk toen hij te maken kreeg met een uiterst langzame pitstop van 6,2 seconden. De Nederlander kon zich niet meer inhouden en sloeg tot tweemaal toe op zijn stuur. Na afloop van de race, waarin hij als zesde finishte, sprak hij klare taal bij de media: het roer moet volledig om.

Verstappen wil roer omgooien na nieuwe domper in Italië

Op zaterdag vond er bij Red Bull een uiterst belangrijke vergadering plaats waarin de korte termijn toekomst werd besproken. Hoe gaat het team uit Milton Keynes er voor zorgen dat niet beide kampioenschappen hen tussen de vingers vandaan glippen? Verstappen zei al dat het op dit moment niet meer realistisch is om aan beide kampioenschappen te denken, want de auto zit gewoonweg te ver van het gewenste niveau vandaan. Het gesprek op zaterdag met de knappe koppen van Red Bull had dan ook als insteek om dit probleem zo spoedig mogelijk te tackelen. "Het was voor iedereen duidelijk wat we moeten doen. We moeten nu het roer omgooien", zo sprak Verstappen.

RB20 moet "beter bestuurbaar" worden

En dat 'roer omgooien' is geen eenvoudige opgave. Tijd en geld zijn eveneens schaars. "Het is niet makkelijk om heel snel te doen", zo weet ook Verstappen. Maar als het lukt, moet Red Bull weer mee kunnen doen. "Dan wordt hij [de auto, red.] weer beter bestuurbaar." Maar op dit moment is de auto een monster, zo zegt Verstappen. Er mogen dan ook geen excuses meer zijn, zo stelt hij. Red Bull moet nu echt aan de bak en het seizoen proberen te redden. Zowel bij de coureurs als bij de constructeurs. De vraag is alleen of het niet al te laat is.

Red Bull heeft monster gecreëerd met RB20

"Vorig jaar hadden we een geweldige auto, de meest dominante auto ooit - en we hebben er eigenlijk een monster van gemaakt", zo vertelt de drievoudig wereldkampioen. "Nu moeten we het roer omgooien. Het maakt niet uit hoeveel weken het duurt, we moeten gewoon blijven pushen en keihard werken. Er is geen excuus."

