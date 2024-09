Max Verstappen (26) had er de pee in tijdens de Grand Prix van Italië op Monza. De Red Bull-coureur begon de race slechts vanaf plek zeven, was het vervolgens niet eens met de strategie en kreeg ook nog eens te maken met een compleet mislukte pitstop. Hij botvierde zijn frustraties dan ook op zijn stuur van de RB20.

Het lijkt van kwaad tot erger te gaan bij Red Bull. Verstappen finishte slechts als zesde in Italië en dat is persoonlijk zijn slechtste resultaat in weken. Al zes opeenvolgende races heeft de regerend wereldkampioen niet meer weten te winnen. Ook in Monza leek een zege op geen enkel moment mogelijk. Toch had Verstappen waarschijnlijk gehoopt nog wel wat plekken naar voren te kunnen komen tijdens de wedstrijd op zondag. Het bleef echter beperkt tot slechts één plekje voorwaarts, en dan kwam dat ook nog omdat George Russell zijn voorvleugel kapotreed en eerder dan gepland naar binnen moest komen. De frustraties van Verstappen werden duidelijk zichtbaar toen hij een uiterst langzame pitstop te verwerken kreeg.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen slaat uit frustratie op stuur RB20

Verstappen was al niet blij met de gekozen strategie van Red Bull, zo bleek na afloop van de race, maar toen daar ook nog een mislukte pitstop bovenop kwam, hield hij het niet meer. De bandenwissel duurde 6,2 seconden en bij het uitrijden van de pitstraat was de woede bij Verstappen goed te zien. Op zijn onboard-beelden zagen we hoe Verstappen tot tweemaal toe uiterst gefrustreerd op het stuur van zijn RB20 sloeg. Bekijk de beelden hieronder.

➡️ KLIK HIER OM DE FRUSTRATIES VAN VERSTAPPEN TE BEKIJKEN

Gerelateerd