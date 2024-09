Marko onthult dat Verstappen probleem Red Bull heeft herkend tijdens spoedbijeenkomst

Red Bull Racing organiseerde zaterdag in Monza een spoedbijeenkomst om de problemen aan de RB20 te bespreken en een knoop door te hakken over welke richting men wil inslaan. Max Verstappen was daarbij aanwezig en zou de "zwakte van de auto" hebben herkend, zo onthult Dr. Helmut Marko.

Eerder vanavond schreven wij al dat Red Bull een spoedvergadering op poten had gezet op de zaterdag tijdens het raceweekend in Italië. Daar zou men de koppen bij elkaar hebben gestoken met één duidelijk doel voor ogen: de RB20 zo snel mogelijk weer competitief krijgen. Hoewel Verstappen al maanden klaagt over problemen met de balans van de auto, zou hij die desbetreffende zaterdag daadwerkelijk de vinger op de zere plek hebben kunnen leggen. Volgens Marko heeft Verstappen "herkend" waar het probleem zit. De topman onthult eveneens dat er een knoop is doorgehakt over hoe Red Bull nu verder gaat met de RB20.

Verstappen benoemt zwakte Red Bull tijdens spoedbijeenkomst

"Max heeft zaterdag herkend waar de zwakte van de auto zit", zo geeft Marko iets meer details prijs van de inhoud van de spoedbijeenkomst van Red Bull in Monza. "Samen met de engineers is er een beslissing genomen over hoe we de auto kunnen verbeteren en weer competitief kunnen maken." Er rest alleen nog één vraag waarop Red Bull nog een antwoord moet zien te vinden: "We moeten er alleen nog achter zien te komen welk onderdeel de auto slechter heeft gemaakt. Als we dat zouden weten, zouden we niet in deze situatie zitten."

Verstappen heeft nog steeds riante voorsprong

Hoewel - net als in Zandvoort - het raceweekend in Monza uiterst teleurstellend verliep, heeft Verstappen nog steeds een riante voorsprong in het coureurskampioenschap. Omdat rivaal Lando Norris 'slechts' derde werd op Monza, loopt hij maar acht punten in op Verstappen. De Red Bull-coureur heeft zodoende nog een positief saldo van 62 punten. Met nog acht Grands Prix én drie sprintraces te gaan, lijkt dit Verstappen en consorten wat tijd te geven om de boel om te draaien, maar lang mag dit niet meer duren.

