De eerste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Italië gaat om 13:30 uur Nederlandse tijd van start. Kunnen Max Verstappen en Red Bull Racing op het iconische Monza terugslaan, nadat zij in Zandvoort hun meerdere moesten erkennen in Lando Norris en McLaren? Middels dit liveblog blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op én rondom de baan.

Gerelateerd