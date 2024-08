Max Verstappen ziet een nieuwe wereldtitel in de Formule 1 langzaam in gevaar komen nu Lando Norris dichterbij begint te komen. Tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort kon Verstappen niets inbrengen tegen de McLaren, maar komend weekend in Italië krijgt hij een herkansing. Bij Red Bull Racing weten ze wat er moet gebeuren om Verstappen weer in een dominante positie te krijgen, want 'er is iets gebeurd', erkent dr. Helmut Marko.

