Zondag 5 maart 2023 15:30

Het team van Mercedes beleeft voorlopig nog niet de gedroomde start van het nieuwe seizoen en de Zilverpijlen moeten het op zondag doen met een zesde en zevende startplek in Bahrein. George Russell is de voorste man van de Mercedessen en hij denkt dat een podium op zondag tot de mogelijkheden behoort.

Het is voorlopig zeker nog niet het seizoen van Mercedes. We zijn natuurlijk amper onderweg, maar erg vrolijk gaat het er allemaal niet aan toe bij de Duitse renstal. Na de teleurstellende testdagen vorige week in Bahrein, wil het ook in het eerste raceweeked nog niet helemaal vlotten met de formatie van Toto Wolff. Het is duidelijk dat het team van Red Bull gewoon nog een straatlengte voor ligt, terwijl ook Aston Martin een flinke slag geslagen heeft en misschien zelfs wel Mercedes voorbij gegaan is in de rangorde. Daarnaast kwam ook Ferrari beter voor de dag op zaterdag.

Meedoen om P3

Kortom: werk aan de winkel voor Russell en Lewis Hamilton. Zoals gezegd begint het Mercedes-tweetal de Grand Prix van Bahrein vanaf de zesde en zevende stek. Beide Red Bull's, de Ferrari's en de Aston Martin van Fernando Alonso staan voor de Zilverpijlen en dus wordt het vechten om een podium een zware dobber. Russell denkt echter wél dat dat zeker mogelijk is. "Ik denk dat het gevecht om P3 zeker mogelijk is. Voor de eerste race van het jaar is het allemaal nog een beetje onbekend", stelt de Brit voorafgaand aan de race in Sakhir.

Best of the rest

Hij vervolgt: "We hadden een aantal moeilijkheden op vrijdag, maar ik denk dat we ons vandaag op een veel betere plek bevinden. Wellicht zijn de Ferrari's iets sneller dan wij, net als Fernando. Maar alles is nog mogelijk voor die laatste plek op het podium", waarmee hij erop lijkt te doelen dat de Red Bull's niet te pakken zijn. "We zitten zeker bij de auto's die meedoen om P3 met Ferrari en Aston Martin. Alles lijkt redelijk hetzelfde voor de drie teams. Het is jammer dat het niet om de overwinning gaat, want dat was voor iedereen geweldig geweest", besluit hij.

