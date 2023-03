Brian Van Hinthum

Zondag 5 maart 2023 09:19

De allereerste Grand Prix van het jaar wordt dit jaar weer in Bahrein gereden en dat levert doorgaans onder fans en liefhebbers de nodige kritiek op wegens bijvoorbeeld een gebrek aan sfeer en de mensenrechten. Circuitdirecteur Salman bin Isa Al Khalifa probeert uit te leggen waarom de Grand Prix zo belangrijk is voor zijn land.

Hoewel Bahrein natuurlijk een hele andere locatie is dan bijvoorbeeld de opener die we jarenlang zagen in Australië, blijft de leiding van de Formule 1 graag terugkeren in Sakhir om de opener van het seizoen te rijden. Ook dit jaar beginnen we weer in het Midden-Oosten. "We staan er goed op bij de Formule 1-leiding. Het bevalt hen hier. Ze weten dat ons complex aan de veiligheidseisen voldoet, dat de faciliteiten goed zijn en dat het een fijne werkplek is. Het zonnige weer helpt uiteraard ook. We beschouwen het als een grote eer dat we dit mogen organiseren", vertelt Al Khalifa tegenover de NOS.

Contract tot en met 2026

De Grand Prix van Bahrein heeft in ieder geval nog een contract tot maar liefst 2036 op zak. Dat geld daarbij een belangrijke rol speelt, zal Al Khalifa zeker niet ontkennen. "Daar hoeven we niet omheen te draaien. F1 zit wereldwijd in de lift, is kerngezond en heel veel landen azen op een grand prix. De sport is in commerciële handen en eigenaar Liberty mikt op de hele wereld. Dat kan op termijn ongunstig uitpakken voor Europese races. Wel vind ik als liefhebber dat iconische circuits niet mogen sneuvelen, maar dat is niet aan mij", zegt hij.

Geld genoeg

Het gaat bij de leiding zelf echter totaal niet om het verdienen van geld. De circuitdirecteur probeert uit te leggen waarom de Grand Prix van Bahrein volgens hem zo belangrijk is voor het land. "Het gaat ons niet om geld. We hebben genoeg. Het gaat om de mensen en hun toekomst. F1 is een investering in hen. We veranderen vrijwilligers in hoogopgeleide uitblinkers. Kijk naar de moderne hotels en de goede wegen. Dat hangt allemaal samen met de F1. Dat gaat ons onderscheiden van andere landen. Er werkt op dit circuit een marshall die een mondiale award heeft gekregen voor zijn werk. Hij is de beste. Daar mikken we op", besluit hij.

