Mercedes had voor de eerste vrije training in Hongarije te maken met een probleem door een storing bij CrowdStrike, waardoor hun computers niet werkten. We behandelen kort de eerste twee vrije trainingen in Hongarije. De FIA gaat vanaf de GP van België voorvleugels controleren met camera's om flexibele onderdelen te monitoren, en tijdens de Dutch Grand Prix wordt een aircosysteem getest om coureurs bij warme races te koelen.

