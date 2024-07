Red Bull-teambaas Christian Horner baalt van het resultaat van Sergio Pérez, die tijdens de kwalificatie in Silverstone van de baan gleed en zijn RB20 in de muur parkeerde. De Mexicaan heeft onlangs zijn contract verlengd, maar met de geruchten dat Liam Lawson binnenkort een filmdag in de RB20 gaat uitvoeren, wordt de druk steeds verder opgevoerd.

Gerelateerd