In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet de FIA weten dat het meer transparantie van de teams wil zien over de upgrades die ze naar een raceweekend brengen, besprak Lewis Hamilton zijn contractsituatie bij Mercedes, reageerde Max Verstappen op recent commentaar vanuit de Volkskracht en gaf Bernie Ecclestone aan dat Hamilton eigenlijk maar zes wereldtitels heeft verdiend. Dit is de GPFans Recap van 2 maart.

Verstappen zweept fans gehuld in Nederlandse vlag op voor 2023-seizoen

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur en ook Max Verstappen lijkt compleet klaar te zijn voor de strijd om zijn derde wereldtitel. Op zijn Instagrampagina hypet hij zijn fans nog maar eens op richting het nieuwe seizoen en dat doet de Nederlander gehuld in een vlag van zijn vaderland. Meer lezen? Klik hier!

FIA wil met aangepaste reglementen teams transparanter maken over upgrades

De FIA gaat er vanaf dit seizoen voor zorgen dat de teams transparanter zijn over de nieuwe onderdelen die ze meenemen naar een raceweekend. De teams hadden manieren om hier geheimzinnig over te doen of de regels te ontlopen, maar dit lijkt in 2023 verleden tijd. Meer lezen? Klik hier!

Nieuwe manager De Vries onthult: "Pierre stond niet te juichen van enthousiasme"

Nyck de Vries besloot voor het nieuwe Formule 1-seizoen dat het toch eindelijk eens tijd was geworden om met een manager in zee te gaan. De keuze viel op Guillaume Le Goff, de man die ook de belangen behartigt van Pierre Gasly. Le Goff geeft toe dat de Franse coureur niet stond te springen om de samenwerking. Meer lezen? Klik hier!

Ecclestone vindt dat Hamilton slechts zes titels verdient

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is van mening dat Lewis Hamilton niet zeven, maar zes titels achter zijn naam zou moeten hebben staan. In 2008 pakte de Brit zijn eerste kampioenschap, maar volgens Ecclestone had de race in Singapore, waar crashgate plaatsvond, niet mee mogen tellen. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton verwijst contractgeruchten naar rijk der fabelen: "Ik ben enorm relaxed"

Lewis Hamilton heeft voorlopig geen haast in het ondertekenen van een nieuw contract bij Mercedes en volgens sommige geruchten zou dat komen omdat de Brit zijn twijfels heeft bij de wagen die voor 2023 op de grid staat. Hamilton zelf verwijst die geruchten nu echter naar het rijk der fabelen. Meer lezen? Klik hier!

Brown hoopt op verbetering omtrent straf overschrijden budgetcap: "Geen herhaling"

Zak Brown heeft zich voorafgaand aan het begin van een nieuw seizoen gericht tot de Formule 1, FIA en Red Bull. Het is duidelijk dat de Amerikaan de overschrijding van de budgetcap door het team van Max Verstappen nog niet vergeten is. Meer lezen? Klik hier!

